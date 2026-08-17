São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimento - reprodução/Internet

São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimentoreprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 12:14 | Atualizado 17/08/2026 14:22





De acordo com o filho de Emanoel, Pedro Paulo, o idoso não é proprietário nem funcionário do estabelecimento. A família também afirma que ele não tinha conhecimento sobre os produtos encontrados no local durante a ação policial. A operação ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimento. Durante a fiscalização, os policiais encontraram medicamentos e anabolizantes considerados irregulares. Segundo os familiares, Emanoel não tinha conhecimento da existência dos produtos e não possuía vínculo com o comércio realizado no endereço. A família passou a divulgar informações sobre o caso nas redes sociais e pede que o idoso seja colocado em liberdade.



Defesa pede habeas corpus

São Gonçalo - A prisão de Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, durante uma operação da Polícia Civil em São Gonçalo mobilizou familiares nas redes sociais. O aposentado foi detido na última sexta-feira (14), em um estabelecimento localizado no bairro Amendoeira, onde, segundo a família, estava temporariamente para substituir um amigo que realiza tratamento contra o câncer.De acordo com o filho de Emanoel, Pedro Paulo, o idoso não é proprietário nem funcionário do estabelecimento. A família também afirma que ele não tinha conhecimento sobre os produtos encontrados no local durante a ação policial. A operação ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimento. Durante a fiscalização, os policiais encontraram medicamentos e anabolizantes considerados irregulares. Segundo os familiares, Emanoel não tinha conhecimento da existência dos produtos e não possuía vínculo com o comércio realizado no endereço. A família passou a divulgar informações sobre o caso nas redes sociais e pede que o idoso seja colocado em liberdade.

Após a prisão, Emanoel foi levado para a 72ª DP (São Gonçalo) e posteriormente encaminhado ao sistema prisional. A defesa protocolou um pedido de habeas corpus durante o Plantão Judicial, solicitando prioridade na análise em razão da idade do aposentado e de suas condições de saúde. Segundo a família, Emanoel é hipertenso. Os familiares aguardam a decisão da Justiça sobre o pedido para que ele possa responder ao processo em liberdade.



De acordo com a 72ª DP (São Gonçalo), durante a ação de inteligência, o homem foi localizado no estabelecimento irregular e se apresentou como responsável pelo local e pela venda dos produtos ilícitos durante a ausência do proprietário. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante.