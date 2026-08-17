São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimentoreprodução/Internet
De acordo com o filho de Emanoel, Pedro Paulo, o idoso não é proprietário nem funcionário do estabelecimento. A família também afirma que ele não tinha conhecimento sobre os produtos encontrados no local durante a ação policial. A operação ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimento. Durante a fiscalização, os policiais encontraram medicamentos e anabolizantes considerados irregulares. Segundo os familiares, Emanoel não tinha conhecimento da existência dos produtos e não possuía vínculo com o comércio realizado no endereço. A família passou a divulgar informações sobre o caso nas redes sociais e pede que o idoso seja colocado em liberdade.
Defesa pede habeas corpus
De acordo com a 72ª DP (São Gonçalo), durante a ação de inteligência, o homem foi localizado no estabelecimento irregular e se apresentou como responsável pelo local e pela venda dos produtos ilícitos durante a ausência do proprietário. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante.
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