Niterói: brinquedos foram instalados na área sensorial, local destinado à inclusão, ao estímulo sensorial e psicomotor, ao desenvolvimento e à contemplaçãoDivulgação/Ascom
Prefeitura instala brinquedos inclusivos no Parque RJ Nosso Sonho
Novas estruturas estão na área sensorial, espaço voltado a pessoas com deficiência
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