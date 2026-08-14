São Gonçalo: o local estava expondo tampas de motor e fios de cobre - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: o local estava expondo tampas de motor e fios de cobreJonnathan Smith/Ascom

Publicado 14/08/2026 08:50

São Gonçalo - A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo , através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizou a interdição de mais um ferro-velho em novo dia de operação para combater irregularidades nesta quinta-feira (13). É a terceira interdição em dois dias de fiscalizações. O dono do estabelecimento também foi conduzido para a delegacia. Desta vez, com o apoio dos agentes do 1° BPM (Venda da Cruz), a ação aconteceu na Rua Doutor Jurumenha, no bairro de Santa Catarina.

O ferro-velho interditado estava com pendências junto à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes no alvará de funcionamento. O proprietário já havia solicitado o alvará, mas o local ainda não havia sido vistoriado, com pendências e, por isso, não poderia funcionar.

Além disso, o local estava expondo tampas de motor e fios de cobre. O dono do estabelecimento, ao ser indagado, não soube responder a origem do material. Por isso, ele foi conduzido à 73ª DP (Neves). Ele recebeu duas multas, de 50 UFISGs cada, pela ausência de alvará e por expor material sem procedência conhecida. "Pedimos que a população continue entrando em contato para informar locais com suspeita de irregularidades. Assim, poderemos checar e resolver o problema, auxiliando também na segurança pública de toda a cidade", destacou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.