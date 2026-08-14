São Gonçalo: trecho sobre o Rio Alcântara ainda está com obras sendo finalizadas e não está liberado para o tráfego de veículos e pedestres - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: trecho sobre o Rio Alcântara ainda está com obras sendo finalizadas e não está liberado para o tráfego de veículos e pedestresDivulgação/Ascom

Publicado 14/08/2026 07:37

São Gonçalo - O Alcântara, em São Gonçalo , já está com outro visual graças às obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Na Rua Elvis Preslei, estão sendo finalizados serviços de acabamento de encosta e calçadas, além da instalação dos semáforos e pontos de ônibus municipais e intermunicipais.

Nas proximidades de onde as obras estão sendo realizadas está a ponte sobre o Rio Alcântara, a maior de todo o percurso, onde foram construídas quatro pistas para o tráfego de veículos: duas no sentido Guaxindiba e outras duas no sentido Neves, prometendo melhorar e facilitar o trânsito da cidade.

O MUVI é um corredor viário que começou a ser construído em 2022. De lá para cá, é possível ver diversos trechos prontos, em Neves, Vila Lage, Camarão, Estrela do Norte e outros. Ao todo, são 18 quilômetros de extensão, ligando a Neves a Guaxindiba, com obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo e está em execução graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura.

A ponte sobre o Rio Alcântara, com 40 metros de extensão e 14 metros de largura, está valorizando um local que antes era completamente abandonado, com calçadas irregulares, mato alto e outras adversidades, além de melhorar o trânsito de toda a cidade. É o que afirma Roberto Carvalho, de 72 anos, que mora no bairro há quatro anos.

"Eu moro em São Gonçalo há mais de 20 anos, os últimos quatro anos foram aqui, mas antes eu morava em Neves e lembro do início dessa obra do MUVI lá. Posso dizer que esse corredor viário está ficando ótimo, auxiliando o trânsito. Quando liberarem essa pista nova sobre o Rio Alcântara, vai ser muito melhor, vou poder sair de casa e chegar no Centro ou em Neves bem mais rápido. Já fico pensando que não vou precisar dar uma volta maior, como sempre fiz antes disso aqui. Fora a valorização com a ciclovia, que incentiva o exercício físico pela cidade. Está tudo ótimo!", contou o aposentado.

O trecho sobre o Rio Alcântara ainda está com obras sendo finalizadas e não está liberado para o tráfego de veículos e pedestres.

