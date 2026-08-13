São Gonçalo: Suspeito foi localizado por policiais da 74ª DP durante diligências no Colubandê - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Suspeito foi localizado por policiais da 74ª DP durante diligências no ColubandêReprodução/Internet

Publicado 13/08/2026 11:58





O equipamento, uma condensadora da marca Carrier com capacidade de 60 mil BTUs, foi furtado durante a madrugada de um estabelecimento comercial na Rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Para retirar o aparelho, os envolvidos teriam rompido a tubulação e o cabeamento do ar-condicionado. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostraram pelo menos duas pessoas envolvidas no furto. O segundo suspeito ainda não foi identificado. Durante as diligências, os policiais receberam informações que ajudaram a localizar um dos investigados nas proximidades de um posto de combustíveis, perto da UPA do Colubandê.



Segundo o registro policial, o homem teria admitido participação no furto e informado que a condensadora havia sido escondida às margens de um valão, na comunidade do bairro Almerinda. Os agentes realizaram buscas no local, mas o equipamento não havia sido encontrado até o momento.



Suspeito teria relatado outros furtos

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (12), durante uma investigação sobre o furto de uma condensadora de ar-condicionado no Colubandê, em São Gonçalo. O suspeito foi localizado por agentes da 74ª DP (Alcântara), que apuram se ele também participou de outros furtos registrados na região.O equipamento, uma condensadora da marca Carrier com capacidade de 60 mil BTUs, foi furtado durante a madrugada de um estabelecimento comercial na Rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Para retirar o aparelho, os envolvidos teriam rompido a tubulação e o cabeamento do ar-condicionado. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostraram pelo menos duas pessoas envolvidas no furto. O segundo suspeito ainda não foi identificado. Durante as diligências, os policiais receberam informações que ajudaram a localizar um dos investigados nas proximidades de um posto de combustíveis, perto da UPA do Colubandê.Segundo o registro policial, o homem teria admitido participação no furto e informado que a condensadora havia sido escondida às margens de um valão, na comunidade do bairro Almerinda. Os agentes realizaram buscas no local, mas o equipamento não havia sido encontrado até o momento.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante a condução à delegacia, o investigado teria relatado envolvimento em outros furtos ocorridos na região. Um dos casos citados envolve uma igreja localizada no Colubandê, onde fios teriam sido furtados durante a madrugada. Os policiais encontraram um registro de ocorrência compatível com o relato, identificado pelo número 072-08186/2026.



A partir das informações, os investigadores passaram a comparar registros de ocorrências e imagens de câmeras de segurança para verificar se existe ligação entre os diferentes crimes. A Polícia Civil continua as investigações para identificar o segundo suspeito e esclarecer a possível participação do homem preso em outros furtos no Colubandê e em áreas próximas.