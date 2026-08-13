São Gonçalo: Suspeito foi localizado por policiais da 74ª DP durante diligências no ColubandêReprodução/Internet

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (12), durante uma investigação sobre o furto de uma condensadora de ar-condicionado no Colubandê, em São Gonçalo. O suspeito foi localizado por agentes da 74ª DP (Alcântara), que apuram se ele também participou de outros furtos registrados na região.

O equipamento, uma condensadora da marca Carrier com capacidade de 60 mil BTUs, foi furtado durante a madrugada de um estabelecimento comercial na Rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Para retirar o aparelho, os envolvidos teriam rompido a tubulação e o cabeamento do ar-condicionado. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostraram pelo menos duas pessoas envolvidas no furto. O segundo suspeito ainda não foi identificado. Durante as diligências, os policiais receberam informações que ajudaram a localizar um dos investigados nas proximidades de um posto de combustíveis, perto da UPA do Colubandê.

Segundo o registro policial, o homem teria admitido participação no furto e informado que a condensadora havia sido escondida às margens de um valão, na comunidade do bairro Almerinda. Os agentes realizaram buscas no local, mas o equipamento não havia sido encontrado até o momento.

Suspeito teria relatado outros furtos
Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante a condução à delegacia, o investigado teria relatado envolvimento em outros furtos ocorridos na região. Um dos casos citados envolve uma igreja localizada no Colubandê, onde fios teriam sido furtados durante a madrugada. Os policiais encontraram um registro de ocorrência compatível com o relato, identificado pelo número 072-08186/2026.

A partir das informações, os investigadores passaram a comparar registros de ocorrências e imagens de câmeras de segurança para verificar se existe ligação entre os diferentes crimes. A Polícia Civil continua as investigações para identificar o segundo suspeito e esclarecer a possível participação do homem preso em outros furtos no Colubandê e em áreas próximas.