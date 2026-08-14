São Gonçalo: ação criminosa flagrada pelas câmeras de segurança do municípioDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada da última quarta-feira (12), um homem acusado de furtar cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro. Os agentes foram acionados pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), após as câmeras flagrarem a ação do suspeito.
Os agentes foram ao local imediatamente após o acionamento da CSSG. O suspeito escalou a marquise de uma farmácia com um alicate de corte para cometer o crime. Um cerco tático foi montado e o suspeito foi capturado ao descer da marquise com um rolo de 15 metros de fios de cobre cortados e o alicate. O homem tentou se desfazer do material ao perceber a aproximação dos agentes. Ele foi abordado e revistado, sendo levado para a 72ª DP (Mutuá), onde ele foi preso. O material que estava com ele foi apreendido.