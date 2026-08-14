São Gonçalo: Projeto Meu Ambiente busca levar conhecimentos relacionados à preservação ambiental para o ambiente escolar - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Projeto Meu Ambiente busca levar conhecimentos relacionados à preservação ambiental para o ambiente escolarDivulgação/Ascom

Publicado 14/08/2026 07:42

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou, nea última terça-feira (11), mais uma ação do Projeto Meu Ambiente, desta vez na Escola Municipal Castelinho, no Boaçu, com a participação de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. A atividade foi conduzida pelas educadoras ambientais Marianna Orioli e Lorena Ramos, que também integram a equipe do Projeto Estudo Vivo, iniciativa voltada à educação ambiental nas Unidades de Conservação do município.

Durante a ação, as educadoras promoveram uma palestra técnica sobre Consumo Consciente, adaptada à faixa etária dos estudantes. O encontro abordou, de forma acessível e interativa, a importância de refletir sobre os hábitos de consumo, o uso responsável dos recursos naturais, a redução do desperdício e os impactos das escolhas individuais sobre o meio ambiente.

A atividade também contou com momentos de interação com os alunos, permitindo que eles compartilhassem experiências e refletissem sobre atitudes que podem ser incorporadas ao dia a dia, como evitar o desperdício, reutilizar materiais e fazer escolhas de consumo mais responsáveis. A proposta foi aproximar o conteúdo ambiental da realidade dos estudantes, tornando o aprendizado mais prático e significativo.

“Aprendi que devemos cuidar da natureza, não desperdiçar comida e não usar a mangueira para lavar a calçada, porque isso desperdiça água”, contou o aluno Gabriel Barbosa de Araújo, de nove anos, ao falar sobre o que aprendeu durante a palestra sobre consumo consciente.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, trabalhar a educação ambiental desde os primeiros anos da formação escolar é essencial para estimular mudanças de comportamento. “A educação ambiental precisa estar presente no cotidiano dos estudantes e dialogar com situações que fazem parte da vida de cada um. Falar sobre consumo consciente com as crianças é mostrar que pequenas escolhas podem fazer diferença na preservação dos recursos naturais. Nosso objetivo é fortalecer iniciativas que levem informação e experiências que ajudem a formar cidadãos mais conscientes e responsáveis”, afirmou o secretário.

Coordenado pela educadora ambiental Glauce Batista Junior, o Projeto Meu Ambiente busca levar conhecimentos relacionados à preservação ambiental para o ambiente escolar, estimulando a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. A ação integra o Programa Municipal de Educação Ambiental de São Gonçalo (PROMEA-SG), iniciativa que reúne ações voltadas à promoção da educação ambiental no município e ao fortalecimento de práticas de conscientização e preservação do meio ambiente junto à população.