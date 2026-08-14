São Gonçalo: interdições fazem parte da ação de fiscalização de ordenamento urbano, com foco no combate a irregularidadesJonnathan Smith/Ascom
Operação da Subsecretaria de Posturas de São Gonçalo interdita dois ferros-velhos
Estabelecimentos nas ruas Maria Rita e Paul Leroux foram alvos de denúncias de irregularidades
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Agenda cultural reúne dança, música, gastronomia, artesanato e valorização das tradições populares
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