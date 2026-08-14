São Gonçalo: esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois diasDivulgação/Ascom
Guarda Municipal de São Gonçalo prende mais um homem que cometia furtos no Centro
Ação dos agentes aconteceu nesta madrugada de quinta-feira
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Guarda Municipal prende homem acusado de furtar cabos no Centro
Ação foi flagrada pelas câmeras de segurança de São Gonçalo
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Estabelecimentos nas ruas Maria Rita e Paul Leroux foram alvos de denúncias de irregularidades
São Gonçalo tem programação gratuita com arraiá e samba no Centro de Tradições Nordestinas
Agenda cultural reúne dança, música, gastronomia, artesanato e valorização das tradições populares
Projeto Meu Ambiente leva educação ambiental a alunos da Escola Municipal Castelinho
Atividade reuniu estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental e foi conduzida por educadoras ambientais que também integram o Projeto Estudo Vivo
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