Niterói: segundo a Polícia Civil, jovem teria levado a vítima até o chamado "tribunal do tráfico" na comunidade Nova GréciaReprodução/Internet
O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Monjolos e expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso de São Gonçalo. De acordo com as investigações, Patrick foi morto após ser submetido a um espancamento. Como o inquérito identificou a participação de menores de idade, o caso foi desmembrado para a abertura de um procedimento específico.
Segundo a Polícia Civil, o adolescente apreendido seria responsável pelo contato com integrantes do tráfico de drogas e por conduzir a vítima até o local onde teria ocorrido o chamado “tribunal do tráfico”. A corporação informou que a apreensão representa um avanço nas investigações e na identificação dos envolvidos no homicídio. Após os procedimentos legais, o adolescente foi colocado à disposição da Justiça para encaminhamento ao sistema socioeducativo.
Outros dois suspeitos já foram presos
Com a apreensão do adolescente nesta quinta-feira, três pessoas já foram detidas por suspeita de participação no chamado “tribunal do tráfico” relacionado à morte do motociclista.
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