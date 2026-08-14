Niterói: segundo a Polícia Civil, jovem teria levado a vítima até o chamado "tribunal do tráfico" na comunidade Nova Grécia - Reprodução/Internet

Niterói: segundo a Polícia Civil, jovem teria levado a vítima até o chamado "tribunal do tráfico" na comunidade Nova GréciaReprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 11:15





O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Monjolos e expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso de São Gonçalo. De acordo com as investigações, Patrick foi morto após ser submetido a um espancamento. Como o inquérito identificou a participação de menores de idade, o caso foi desmembrado para a abertura de um procedimento específico.



Segundo a Polícia Civil, o adolescente apreendido seria responsável pelo contato com integrantes do tráfico de drogas e por conduzir a vítima até o local onde teria ocorrido o chamado “tribunal do tráfico”. A corporação informou que a apreensão representa um avanço nas investigações e na identificação dos envolvidos no homicídio. Após os procedimentos legais, o adolescente foi colocado à disposição da Justiça para encaminhamento ao sistema socioeducativo.



Outros dois suspeitos já foram presos

São Gonçalo - Um adolescente foi apreendido na manhã desta quinta-feira (13), em São Gonçalo , durante uma ação da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Segundo a Polícia Civil, ele é investigado pela participação na morte do motociclista Patrick Lopes Vieira, ocorrida em fevereiro, na comunidade Nova Grécia.O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Monjolos e expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso de São Gonçalo. De acordo com as investigações, Patrick foi morto após ser submetido a um espancamento. Como o inquérito identificou a participação de menores de idade, o caso foi desmembrado para a abertura de um procedimento específico.Segundo a Polícia Civil, o adolescente apreendido seria responsável pelo contato com integrantes do tráfico de drogas e por conduzir a vítima até o local onde teria ocorrido o chamado “tribunal do tráfico”. A corporação informou que a apreensão representa um avanço nas investigações e na identificação dos envolvidos no homicídio. Após os procedimentos legais, o adolescente foi colocado à disposição da Justiça para encaminhamento ao sistema socioeducativo.

As investigações também resultaram na prisão de outros dois suspeitos de envolvimento no crime. Em maio, uma funcionária de uma escola estadual de Niterói foi presa sob acusação de participação na morte. Segundo a investigação, ela teria envolvimento no assassinato, que teria sido motivado por desentendimentos com a vítima. A polícia ainda apura se ela teria sido a mentora do crime. Antes dela, em abril, o mototaxista conhecido como “Calabreso” havia sido preso no bairro Tribobó, em São Gonçalo. Conforme a Polícia Civil, ele teria conduzido Patrick até a comunidade Nova Grécia.



Com a apreensão do adolescente nesta quinta-feira, três pessoas já foram detidas por suspeita de participação no chamado “tribunal do tráfico” relacionado à morte do motociclista.