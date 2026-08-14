São Gonçalo: liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),Reprodução/Internet
A ampliação inclui 3,5 quilômetros de faixa adicional no sentido Campos dos Goytacazes e outros 2,9 quilômetros na direção de Niterói. A intervenção tem como objetivo aumentar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança viária, especialmente nos pontos de maior movimentação.
A liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela fiscalização do contrato de concessão.
Os trabalhos foram retomados após a assinatura da ordem de serviço, em abril deste ano. Segundo Santoro, a execução das obras havia sido interrompida em 2020 por questões relacionadas à segurança. A retomada exigiu articulação entre diferentes órgãos para permitir a continuidade da intervenção.
Antes da ampliação, a área utilizada para a implantação das novas faixas fazia parte do canteiro central da rodovia e era usada por moradores da região para caminhadas e atividades físicas.
Intervenção integra pacote de R$ 6,2 bilhões
Segundo o ministro dos Transportes, a implantação do novo Trevo de Manilha depende da compatibilização dos projetos das concessionárias responsáveis pelas rodovias BR-101 e BR-493. A expectativa é que as obras avancem a partir do início de 2027.
Outro projeto mencionado por Santoro é a Variante de Itaboraí, também conhecida como Contorno de Itaboraí. A nova estrutura deverá modificar a circulação de veículos na região e reduzir a concentração de tráfego no atual sistema viário.
A área de influência da concessão da BR-101 abrange aproximadamente 9,4 milhões de habitantes e 13 municípios do estado do Rio de Janeiro. A região representa cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. A implantação das terceiras faixas entre São Gonçalo e Manilha integra o conjunto de obras previstas para melhorar as condições de circulação e segurança ao longo da rodovia.
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