São Gonçalo: liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), - Reprodução/Internet

São Gonçalo: liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),Reprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 10:54





A ampliação inclui 3,5 quilômetros de faixa adicional no sentido Campos dos Goytacazes e outros 2,9 quilômetros na direção de Niterói. A intervenção tem como objetivo aumentar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança viária, especialmente nos pontos de maior movimentação.



A liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela fiscalização do contrato de concessão.



Os trabalhos foram retomados após a assinatura da ordem de serviço, em abril deste ano. Segundo Santoro, a execução das obras havia sido interrompida em 2020 por questões relacionadas à segurança. A retomada exigiu articulação entre diferentes órgãos para permitir a continuidade da intervenção.



Antes da ampliação, a área utilizada para a implantação das novas faixas fazia parte do canteiro central da rodovia e era usada por moradores da região para caminhadas e atividades físicas.



Intervenção integra pacote de R$ 6,2 bilhões

São Gonçalo - Foram concluídas e entregues nesta quinta-feira (14) as obras de implantação de faixas adicionais na BR-101 , entre São Gonçalo e o Trevo de Manilha, em Itaboraí. Ao todo, foram liberados cerca de 6,4 quilômetros de terceira faixa no trecho administrado pela Arteris Fluminense.A ampliação inclui 3,5 quilômetros de faixa adicional no sentido Campos dos Goytacazes e outros 2,9 quilômetros na direção de Niterói. A intervenção tem como objetivo aumentar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança viária, especialmente nos pontos de maior movimentação.A liberação das novas faixas ocorreu durante uma agenda técnica que contou com a participação do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela fiscalização do contrato de concessão.Os trabalhos foram retomados após a assinatura da ordem de serviço, em abril deste ano. Segundo Santoro, a execução das obras havia sido interrompida em 2020 por questões relacionadas à segurança. A retomada exigiu articulação entre diferentes órgãos para permitir a continuidade da intervenção.Antes da ampliação, a área utilizada para a implantação das novas faixas fazia parte do canteiro central da rodovia e era usada por moradores da região para caminhadas e atividades físicas.

As novas faixas fazem parte do conjunto de melhorias previsto para os 322 quilômetros da BR-101 entre Niterói e Campos dos Goytacazes. O ciclo de investimentos contempla R$ 6,2 bilhões em obras e serviços na rodovia. O planejamento inclui intervenções para ampliar a capacidade da estrada, melhorar a circulação de veículos e aumentar a segurança dos usuários.



Segundo o ministro dos Transportes, a implantação do novo Trevo de Manilha depende da compatibilização dos projetos das concessionárias responsáveis pelas rodovias BR-101 e BR-493. A expectativa é que as obras avancem a partir do início de 2027.



Outro projeto mencionado por Santoro é a Variante de Itaboraí, também conhecida como Contorno de Itaboraí. A nova estrutura deverá modificar a circulação de veículos na região e reduzir a concentração de tráfego no atual sistema viário.



A área de influência da concessão da BR-101 abrange aproximadamente 9,4 milhões de habitantes e 13 municípios do estado do Rio de Janeiro. A região representa cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. A implantação das terceiras faixas entre São Gonçalo e Manilha integra o conjunto de obras previstas para melhorar as condições de circulação e segurança ao longo da rodovia.