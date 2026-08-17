São Gonçalo: agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodovia - Reprodução/Internet

São Gonçalo: agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodoviaReprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 12:02





Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodovia. Ele foi novamente alcançado pela equipe. De acordo com o registro policial, mesmo após ser abordado, o motociclista tentou se evadir. Os policiais conseguiram contê-lo e o encaminharam para a 74ª DP (Alcântara). Na delegacia, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas e identificaram um mandado de prisão em aberto contra o homem por tráfico de drogas. Ainda segundo o registro, o detido possui outras anotações policiais, incluindo ocorrências relacionadas a roubo e tráfico de drogas. Ele seria conhecido pelo apelido de “Da Fé”. Após os procedimentos na delegacia, o motociclista permaneceu preso e à disposição da Justiça.



Uso irregular da passarela oferece riscos

São Gonçalo - Um motociclista foi preso neste último sábado (15), em São Gonçalo, após ser flagrado utilizando uma passarela destinada a pedestres na RJ-104, na altura do Colubandê. Segundo o Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), o condutor desobedeceu à ordem de parada e ainda tentou fugir durante a abordagem. A ocorrência aconteceu nas proximidades da Chevrolet. Durante o patrulhamento, os policiais perceberam que o motociclista atravessava a passarela com o veículo, colocando pedestres em risco.Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodovia. Ele foi novamente alcançado pela equipe. De acordo com o registro policial, mesmo após ser abordado, o motociclista tentou se evadir. Os policiais conseguiram contê-lo e o encaminharam para a 74ª DP (Alcântara). Na delegacia, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas e identificaram um mandado de prisão em aberto contra o homem por tráfico de drogas. Ainda segundo o registro, o detido possui outras anotações policiais, incluindo ocorrências relacionadas a roubo e tráfico de drogas. Ele seria conhecido pelo apelido de “Da Fé”. Após os procedimentos na delegacia, o motociclista permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Além da questão criminal, a ocorrência chamou atenção para o risco causado pela circulação de motocicletas em uma estrutura destinada exclusivamente a pedestres. O uso irregular da passarela pode colocar em risco as pessoas que atravessam a rodovia e aumentar a possibilidade de acidentes, principalmente em trechos de grande movimentação.