São Gonçalo: agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodoviaReprodução/Internet
Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu até o outro lado da rodovia. Ele foi novamente alcançado pela equipe. De acordo com o registro policial, mesmo após ser abordado, o motociclista tentou se evadir. Os policiais conseguiram contê-lo e o encaminharam para a 74ª DP (Alcântara). Na delegacia, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas e identificaram um mandado de prisão em aberto contra o homem por tráfico de drogas. Ainda segundo o registro, o detido possui outras anotações policiais, incluindo ocorrências relacionadas a roubo e tráfico de drogas. Ele seria conhecido pelo apelido de “Da Fé”. Após os procedimentos na delegacia, o motociclista permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Uso irregular da passarela oferece riscos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.