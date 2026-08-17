São Gonçalo: evento foi aberto ao público e promoveu a comunicação e a integração entre as diferentes bandas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: evento foi aberto ao público e promoveu a comunicação e a integração entre as diferentes bandasDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 01:16

São Gonçalo - Muita música, integração e cultura marcaram a manhã deste sábado (15), no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal , graças ao Festival de Música Força e Garra, que contou com a participação de 17 bandas de quatro municípios, sendo seis de escolas municipais de São Gonçalo, além de bandas de instituições privadas, instituições parceiras e de outros municípios.

O evento foi aberto ao público e promoveu a comunicação e a integração entre as diferentes bandas. O Festival de Música leva o nome da banda Companhia de Artes Musicais Força e Garra, que iniciou suas atividades em 1987 no próprio Estephânia. Composto por cerca de 60 pessoas, incluindo alunos e ex-alunos da unidade, o conjunto musical é regido pelo maestro Heloisio Costa, que também é professor de música da unidade.

"Esse evento se tornou uma tradição! Trouxemos diversas bandas das escolas municipais, particulares, de associações parceiras como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e de escolas de outros municípios e até estados. A música deve fazer parte dos currículos escolares das crianças e é isso o que visamos aqui! Os alunos ficam muitos felizes com a banda e aguardam muito esse festival todos os anos. Vale destacar que todas as bandas recebem um trófeu e um certificado por participarem do evento, prestigiando todos os presentes", contou Heloisio.

A diretora do Estephânia de Carvalho Cláudia Fontoura também destaca a importância do evento para a rotina escolar e os alunos. "Aqui na Companhia Força e Garra, a banda da escola, temos alunos desde o 1° ano do ensino fundamental até o 9° ano. O Festival de Bandas existe há 38 anos e auxilia na troca cultural, a gente se apresenta em outros lugares e nada mais justo do que apresentações aqui na cidade também, com as portas abertas ao público. Os nossos alunos gostam muito do evento e da banda, quem está na Força e Garra aprende sobre disciplina e responsabilidade, já que para estar na banda é necessário manter a média de notas das aulas. É um aprendizado que vai além da sala de aula", destacou.

Leonardo Souza, ex-aluno do Estephânia de Carvalho e trombonista e instrutor de metais da Companhia Força e Garra, conta que a música o salvou. "Eu comecei desde cedo na Força e Garra e a música me salvou, me tirou das ruas, me deu um objetivo e esse é o poder dela! Hoje, eu sou instrutor de banda aqui na escola, mas também em outras unidades, é a minha renda, isso é muito significativo para mim! E o Festival de Bandas é mais uma forma de demonstrar para as pessoas sobre a importância de aprender sobre a música, celebrá-la e da troca de conhecimento entre músicos dos mais distintos locais, incentivando mais ainda os nossos jovens", contou.

Quem confirma que participar da Companhia Força e Garra é divertido é Enzo Tomas Dias, de 12 anos. Ele se juntou à banda no início do ano e, desde então, não deixou de se divertir nas apresentações e ensaios. "Gosto de todos da banda! Eu toco todos os instrumentos que me derem para tocar, mas gosto muito do tambor. Eu já conhecia a banda, mas me juntei a eles no início do ano, por causa de um amigo que me chamou. Tenho vontade até de trabalhar com música quando eu crescer. Adoro participar do festival e ver todo mundo tocar, é muito divertido", disse.



