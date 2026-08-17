São Gonçalo: Intervenções no bairro da Trindade melhoram o fornecimento de água para a população localDivulgação/Ascom
Obra avança para levar abastecimento mais regular a 16 mil moradores
Intervenções no bairro da Trindade melhoram o fornecimento de água e levam mais segurança para a rotina das famílias
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