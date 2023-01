Segundo a Prefeitura, as equipes estão com o trabalho acelerado. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/01/2023 12:20

A Prefeitura de São Gonçalo informou que as obras de macrodrenagem e pavimentação da Avenida José Mendonça de Campos estão na fase final. Segundo o Executivo, as equipes estão com o trabalho acelerado.

"Vamos entregar, o mais breve possível, a obra que vai mudar a qualidade de vida de quem mora na região e de motoristas que precisam passar pela via. As intervenções, iniciadas em março do ano passado, vão conter o problema crônico de alagamento que o bairro enfrenta há anos", disse o poder público em nota.





A instalação de manilhas na avenida principal já foi concluída. Atualmente, as equipes estão fresando cerca de 500 metros da via, do Posto Halley até a altura do Colégio Estadual Professora Antonieta Palmeira. Para realizar a pavimentação, a rua vai funcionar no sistema 'siga e pare' enquanto as equipes trabalham.



Na Rua Álvaro Leitão, está sendo finalizada a instalação de galerias, para iniciar a pavimentação. Já a Rua José Assunção, que já teve a pavimentação concluída, está na etapa de construção das calçadas.





Uma nova fresagem será realizada na via principal, entre a altura da Rua Álvaro Leitão até a praça do Colubandê. A previsão da finalização do serviço e entrega da obra é em março deste ano.