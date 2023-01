O bairro Trindade ganhou a 14ª unidade de saúde revitalizada pela atual gestão. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 25/01/2023 08:57

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou que, na tarde desta terça-feira (24), entregou, a 14ª unidade de Saúde da Família (USF) Irmã Dulce, na Trindade, revitalizada pela atual gestão. "A população do bairro agora vai contar com uma estrutura totalmente nova, que vai garantir atendimento com mais conforto à população e também melhores condições de trabalho para a equipe de profissionais que atua na USF", informou o poder público no texto.

"A nova estrutura conta com sala de curativo, vacina, consultórios clínicos, consultório ginecológico e copa para uso dos funcionários, além de um consultório odontológico, o vigésimo entregue na gestão do prefeito Capitão Nelson. A acessibilidade está presente por toda a unidade, com rampa de acesso para cadeirantes, piso tátil para cegos e sanitários adaptados. Todo o ambiente é climatizado e os sanitários adaptados contam com alarme de emergência, caso algum paciente tenha algum tipo de mal estar", realçou a Prefeitura.

O chefe do Executivo gonçalense comemorou a entrega. “Estamos trabalhando muito. Dependo de uma equipe de trabalho, secretários e subsecretários. E precisamos que cada funcionário abrace as pessoas que chegam aqui”, destacou o prefeito Capitão Nelson ao falar ainda sobre os programas do governo realizados na Trindade, como o ‘Asfalta São Gonçalo’ e o ‘Ilumina São Gonçalo’.

O secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, também reforçou o pedido do prefeito para que todos os servidores reforcem os cuidados no atendimento ao gonçalense.

“É como o prefeito sempre fala pra gente, nós somos servidores públicos e nossa função principal é servir às pessoas. Sempre quis fazer parte desse governo para fazer a diferença. Acolham bem a todos que chegarem para ser atendidos”, disse.

As futuras entregas para o município foram enfatizadas durante a tarde.

“Esperamos, nesse primeiro semestre, uma sequência de entregas e obras que estão em andamento na cidade. Ficamos satisfeitos, porque essa entrega também faz parte do Plano Estratégico Novos Rumos, que prioriza a revitalização das unidades de saúde da rede municipal”, disse o deputado estadual eleito Douglas Ruas.

De acordo com a Prefeitura, além da importante entrega à população gonçalense, a tarde também foi de muita emoção, quando o prefeito Capitão Nelson e o deputado estadual Douglas Ruas puderam lembrar a saudosa figura de Julinho da Renascer, que atuou como vereador do município e sempre lutou por melhorias na USF Irmã Dulce, hoje administrada por sua filha, Tatiane Nascimento. "Julinho substituiu Capitão Nelson na Câmara de Vereadores em 2019, quando o atual prefeito assumiu o mandato de deputado estadual", realçou o poder público em nota.

Também estiveram junto ao prefeito na entrega da unidade o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto Nascimento, a subsecretária da Atenção Básica, Luciana Coelho, e a administradora da USF Irmã Dulce, Tatiane Nascimento.