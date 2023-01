A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo entrega mais três postos de saúde revitalizados nesta semana. - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 24/01/2023 10:23

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo afirmou que vai entregar mais três postos de saúde revitalizados nesta semana. Nesta segunda-feira (23), os moradores do Novo México receberam a Unidade de Saúde da Família (USF) Luiza de Marilac. Nesta terça-feira (24), será a vez da USF Irmã Dulce ser entregue na Trindade. E, na próxima quinta-feira (26), será a USF Hiparco Ferreira, no Engenho do Roçado.

"A gestão do prefeito Capitão Nelson trabalha para melhorar a saúde em São Gonçalo desde a atenção básica, passando pela especializada até a urgência e emergência. A atenção básica está recebendo obras de adequação nas unidades", disse o Executivo em nota. Segundo o poder público, o objetivo é atingir todos os postos de saúde que são de propriedade da Prefeitura de São Gonçalo. Este ano, estão previstas mais 11 revitalizações. A Secretaria já entregou – com as inaugurações desta semana – 15 postos de saúde revitalizados. Estão em obras outros 11.

Estão previstos para entrarem em reforma este ano os postos de saúde Armando Leão, no Morro do Castro; Doutel de Andrade, em Maria Paula; Roberto Silveira, em Bom Retiro; Josias Muniz, no Arrastão; Marechal Cândido Rondon, no Capote; Albert Sabin, em Itaoca; David Capistrano, no Salgueiro; Carlos Chagas, em Fazenda dos Mineiros; Elza Borges, em Santa Luzia, Mutuá II e Louis Pasteur, em Guaxindiba.

Os postos estão sendo padronizados e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta), além da revitalização da fachada – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

Além das revitalizações, a Secretaria está construindo a USF Bruno Neto, em Boa Vista. A unidade vai abrigar os pacientes dos atuais postos de saúde José Bruno Neto e Jair Arantes da Cruz, que atualmente estão em imóveis alugados. Assim como todas as demais obras, a unidade terá ambientes humanizados, climatizados e com acessibilidade.

"Enquanto a obra é realizada, os gonçalenses continuam sendo atendidos nos atuais endereços", avisa a Prefeitura.

Os postos revitalizados entregues, são:

1 - Badger da Silveira, Tribobó,

2 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra,

3 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo,

4 - Santa Luzia, bairro de mesmo nome,

5 - Robert Koch, Patronato,

6 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia,

7 - José Avelino, Tribobó,

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte,

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba - USF de Santa Izabel,

10 - Aníbal Porto, em Monjolos,

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro,

12 - Florença Helena Pereira, no Largo da Ideia,

13 - Luiza de Marillac, no Novo México,

14 - Irmã Dulce, na Trindade,

15 - Hiparco Ferreira, no Engenho do Roçado.

Os postos em obra e locais de atendimento, são:

1 - Flávio Henrique de Brito, no Jóquei - Rua Cardigan, 67, no mesmo bairro,

2 - Vila Candoza - Rua João Capistrano de Abreu, 150, Vila Candoza,

3 - Bento da Cruz, no Porto Novo - Rua Capitão João Manoel, 2.810, no mesmo bairro,

4 - Agenor José da Silva, em Jardim Catarina - Rua Navarro da Costa, lote 1, quadra 234 (antiga Rua 56, no Jardim Catarina),

5 - Luiz Carlos Prestes, no Barro Vermelho - Clínica do Barro Vermelho,

6 - Juvenil Francisco Ribeiro, no Engenho Pequeno - Rua Mantiqueira, lote 8, quadra 15, no Engenho Pequeno,

7 - Getúlio Vargas, no Boa Vista - Rua Carlos Paula, 90, Boa Vista,

8 - Victor Chimelly, no Paiva - atendimento no local,

9 - Neuza Goulart, em Palmeiras - Rua José Milton de Souza, 277, no mesmo bairro,

10 - Adolfo Lutz - Rua Nazário Machado, 162, Amendoeira (Primeira Igreja Batista do Jardim Tiradentes),

11 - Anaia, no Anaia - Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal.