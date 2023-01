O quadrinista Eberton Ferreira criou uma campanha de financiamento próprio diretamente no seu site para as suas obras. - Divulgação

Publicado 20/01/2023 10:52 | Atualizado 20/01/2023 11:13

Após o sucesso de quatro campanhas consecutivas onde o público investiu mais de R$ 40 mil nos quadrinhos do Estúdio Ton em campanhas realizadas na plataforma Catarse, o quadrinista de São Gonçalo, Eberton Ferreira, resolveu investir no próprio crowdfunding (plataformas de financiamento coletivo) e fez um novo financiamento coletivo criando um sistema próprio em seu site, desta vez para reimprimir revistas que estão em fim de estoque no primeiro semestre de 2023.Eberton conta que sempre foi apaixonado pela mitologia e disse que quer aproveitar o novo momento para uma campanha de financiamento próprio. "É o que estou fazendo diretamente no meu site. Essa é uma das novidades, pois antes eu usava a plataforma Catarse. Essa ação na minha carreira está sendo diferente, pois criei dentro do site do meu estúdio um espaço crowdfunding no endereço: https://www.estudioton.com.br/campanha_causos_reimpressao/", afirma Ferreira.