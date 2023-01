Quem passa pela Avenida Eugênio Borges, às margens da RJ-106. - Divulgação Ascom PMSG - Renan Otto

Publicado 18/01/2023 09:53

As obras de drenagem e pavimentação na Estrada de Ipiiba foram concluídas no fim do ano passado, mas as intervenções pelo bairro continuam. Quem passa pela Avenida Eugênio Borges, às margens da RJ-106, consegue ver a obra iniciada em um trecho que dá acesso à rodovia, incluindo a limpeza e capina de um terreno que antes era usado para descarte irregular do lixo.

O trecho, que tem cerca de 250 metros, está sendo preparado para receber a drenagem e pavimentação.



O enfermeiro Jeferson Moraes, de 39 anos, passa pela estrada de bicicleta todos os dias para ir trabalhar. Segundo ele, a obra no local vai dar mais segurança aos moradores.







“Esse terreno é abandonado há muito tempo. O mato cresceu, as pessoas jogavam muito lixo e passar aqui à noite sempre foi perigoso. Mas a gente precisa ir até o ponto de ônibus na estrada. Com essa obra agora vai ficar muito mais seguro”, disse.







Em novembro do ano passado, a Estrada Francisco de Azeredo Coutinho foi entregue aos moradores com a pavimentação concluída. Toda a extensão da Estrada da Meia Noite, até chegar na Estrada de Santa Izabel, também recebeu asfalto.