Segundo a Prefeitura, a próxima praça a receber o grafite será a Praça do Barenco, no bairro Boaçu. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 16/01/2023 10:16 | Atualizado 16/01/2023 10:17

O projeto Cidade Ilustrada dá a cidade de São Gonçalo um visual mais colorido e conscientiza as pessoas sobre a necessidade de conservar os locais e melhorar o aspecto da cidade. Segundo a Prefeitura, a próxima praça a receber o grafite será a Praça do Barenco, no bairro Boaçu, onde os moradores puderam escolher entre os projetos apresentados. A área de lazer terá um painel que vai representar o esporte, a natureza e a cultura locais.

O viaduto do Jardim Catarina está com projeto em construção pelos artistas e, em breve, também receberá o grafite, como aconteceu em outros elevados do município. A ideia de colorir os viadutos foi do prefeito Capitão Nelson, junto com um grupo de grafiteiros da cidade e a Secretaria de Turismo e Cultura. Alcântara foi o primeiro bairro a receber o grafite. Atualmente, a arte colorida já foi levada para o Colubandê, Jardim Catarina, Maria Paula e Marambaia.

Em Alcântara, foram quatro painéis contando a história da cidade. O primeiro painel, batizado de Gênesis, fica na Rua Doutor Alfredo Backer e remonta à história da região que hoje conhecemos como a cidade de São Gonçalo, antes de ser fundada, exaltando os Tamoios, povos originários da região, vegetação e animais nativos.

A segunda pintura, batizada de Centralidades, que está na Rua Manoel João Gonçalves, conta a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico.

Já o terceiro painel, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, é uma continuação do painel Gênesis. Foram ressaltados a fauna gonçalense e os povos originários indígenas. O quarto painel, que fica na Rua Manoel João Gonçalves, no sentido Santa Luzia, conta a histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios.

O viaduto de Maria Paula também recebeu o colorido em seus paredões. O espaço recebeu, além da arte abstrata, a pintura de plantas como cactus, bromélias, espada de São Jorge, costela-de-Adão, entre outras.

No bairro Colubandê, o viaduto também recebeu as cores abstratas das mãos dos grafiteiros locais.

A primeira praça a receber a arte foi a Praça Jornalista Valfrido Rocha, no bairro Jardim Catarina. Através de uma consulta pública os moradores votaram e escolheram homenagear as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras e moradoras do bairro.