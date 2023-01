A blitz foi montada na esquina da Rua Maria Batista da Costa com a Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 17/01/2023 08:51

A Prefeitura de São Gonçalo realizou uma ação integrada de combate a irregularidades no trânsito, na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Mutuá. A operação contou com a participação da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e teve apoio de policiais militares do São Gonçalo Presente.

A blitz foi montada na esquina da Rua Maria Batista da Costa com a Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, onde vários motociclistas foram abordados na ação. Boa parte dos condutores que foram parados estava em situação irregular. Entre as infrações flagradas durante as abordagens, havia veículos sem placa, sem retrovisor, condutores trafegando sem capacete, placas com caracteres tampados e condutores pilotando sem habilitação ou mesmo sem qualquer tipo de documento de identificação do veículo.

Policiais militares do São Gonçalo Presente deram cobertura às abordagens e também garantiram a segurança dos servidores da Prefeitura envolvidos na ação. Os policias também circularam nas redondezas de onde a operação era realizada, através de motopatrulhamento. Também foi realizada análise a partir dos documentos de identificação dos abordados para verificar se havia algum mandado de prisão em aberto.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente utilizou o decibelímetro para conferir o nível de ruído legal permitido para escapamentos de motocicletas.

Os veículos irregulares dos infratores foram removidos com reboques e levados para o pátio, no bairro Estrela do Norte.