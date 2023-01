Segundo a Prefeitura, a unidade recebe melhorias, revisão das redes elétrica e hidráulica e sendo ampliada. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 16/01/2023 10:23

Com público de 12 mil usuários, a Unidade de Saúde da Família (USF) Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina, passa por revitalização realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. A unidade está recebendo melhorias, revisão das redes elétrica e hidráulica e sendo ampliada. O equipamento seguirá as normas de ambientes e de acessibilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para melhor atender aos pacientes.

As obras de melhorias vão beneficiar a população do bairro, que terá atendimento mais humanizado em ambientes mais adequados. Enquanto o posto de saúde passa pelas adequações, os atendimentos estão sendo realizados na Clínica Gonçalense do Barro Vermelho.

A USF conta com três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com três médicos generalistas, três enfermeiros, três técnicos de enfermagem e até 18 agentes comunitários de saúde para o atendimento de 12 mil moradores. O espaço também conta com uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

Os postos estão sendo padronizados e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

A gestão do prefeito Capitão Nelson já entregou 12 postos de saúde revitalizados em 2022. Estão em revitalização, outros 14, além da construção da USF Bruno Neto, em Boa Vista, da Clínica do Colubandê, do novo PAM Neves e do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), em Vila Três. Este ano, estão previstas o início de mais 14 obras em postos de saúde.

Postos revitalizados entregues:

1 - Badger da Silveira, Tribobó,

2 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra,

3 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo,

4 - Santa Luzia, bairro de mesmo nome,

5 - Robert Koch, Patronato,

6 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia,

7 - José Avelino, Tribobó,

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba - USF de Santa Izabel

10 - Aníbal Porto, em Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 - Florença Helena Pereira, no Largo da Ideia

Postos em obra e locais de atendimento

1 - Irmã Dulce, na Trindade - Clínica Gonçalense do Mutondo

2 - Hiparco Ferreira, no Engenho do Roçado - Rua Rosalina de Carvalho, 87, no mesmo bairro

3 - Bento da Cruz, no Porto Novo - Rua Capitão João Manoel, 2.810, no mesmo bairro

4 - Agenor José da Silva, em Jardim Catarina - Rua Navarro da Costa, lote 1, quadra 234 (antiga Rua 56, no Jardim Catarina)

5 - Luiz Carlos Prestes, no Barro Vermelho - Clínica do Barro Vermelho

6 - Juvenil Francisco Ribeiro, no Engenho Pequeno - Rua Mantiqueira, lote 8, quadra 15, no Engenho Pequeno

7 - Getúlio Vargas, no Boa Vista - Rua Carlos Paula, 90, Boa Vista

8 - Victor Chimelly, no Paiva - atendimento no local

9 - Neuza Goulart, em Palmeiras - Rua José Milton de Souza, 277, no mesmo bairro

10 - Luiza de Marillac, no Novo México - USF José Avelino, em Tribobó

11 - Anaia, no Anaia - Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal

12 - Flávio Henrique de Brito, no Jóquei - Rua Cardigan, 67, no mesmo bairro

13 - Vila Candoza - Rua João Capistrano de Abreu, 150, Vila Candoza

14 - Adolfo Lutz - Rua Nazário Machado, 162, Amendoeira (Primeira Igreja Batista do Jardim Tiradentes).