Anny Alves disse que vai dar o seu melhor para o sucesso da Porto da Pedra.Divulgação

Publicado 17/01/2023 10:12

Os fins de semana estão sendo de muita de agitação e muito samba para a musa da Porto da Pedra, Anny Alves. A empresária, que chegou recentemente da Croácia, onde vive desde 2009, encarou uma verdadeira maratona de eventos com a agremiação que disputa o título de campeã da Série Ouro, no carnaval de 2023.



Só para se ter uma ideia, na quinta-feira (12/01), a musa foi recebida com festa na quadra da escola, em São Gonçalo, para o ensaio de comunidade. Na sexta-feira, 13, Anny foi uma das convidadas de honra da agremiação que preparou uma super festa para receber a coirmã, Acadêmicos do Salgueiro.



Já no sábado, 14, a beldade marcou presença mais uma vez em São Gonçalo, desta vez, para participar do ensaio de rua do Tigre. Sempre muito bem produzida, a professora de samba não mede esforços para apresentar os melhores looks nos eventos da escola.

Apresentação é marcada por organização e segurança



A primeira noite de ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, no último sábado (14), foi marcada por organização, agilidade e segurança. Equipes das secretarias municipais de Transportes, Ordem Pública e Conservação, com apoio de Subsecretaria de Fiscalização de Posturas e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, atuaram para que a população aproveitasse a folia nas ruas Doutor Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no Centro. O ensaio teve início por volta das 19h30.



Para garantir a fluidez no trânsito, foi montado um esquema especial. Agentes de tráfego e guardas municipais atuaram nas interseções das Rua Salvatori, Aluísio Neiva e General Antonio Rodrigues, além da Presidente Kennedy.



O prefeito Capitão Nelson acompanhou o desfile desde o início da concentração, onde agradeceu o empenho dos servidores de serviço.



“Agradeço a todas as equipes da Prefeitura de São Gonçalo que estão aqui trabalhando em prol desse desfile, ao 7º Batalhão de Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, ao Samu e a todos os servidores do poder público que estão aqui. Essa é a única escola de samba que representa o município de São Gonçalo na Marquês de Sapucaí. É por isso, que estamos juntos e vamos trazer o caneco para São Gonçalo. Porque São Gonçalo é grande. E quero que essa escola desfile com muita animação, porque vou estar lá junto com vocês”, afirmou o prefeito, ao lado do deputado estadual eleito, Douglas Ruas, que também prestigiou o evento.



Equipes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, policiais do 7º BPM realizaram policiamento por meio de viaturas, motocicletas e a pé, deixando o ambiente mais seguro para os foliões.



Antes do evento ser encerrado, a Secretaria de Conservação, através da equipe de Parques e Jardins, já atuava nas vias realizando toda limpeza. Por volta das 23h, o fluxo de veículos foi liberado nas vias interditadas.



"Busco sempre dar o meu melhor para a Porto da Pedra, uma escola que me acolheu com muito carinho e onde me sinto em casa. Então, nada mais do que justo eu investir e me apresentar bem para essa comunidade incrivel"- contou a musa.