O curso da Educação é focado na formação continuada dos profissionais, de forma gratuita.Divulgação - Foto: Renan Otto

Publicado 18/01/2023 09:48 | Atualizado 18/01/2023 10:10

A Prefeitura de São Gonçalo informou que o Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos (Crefcon) já está com a agenda do primeiro semestre de 2023 repleta de cursos, presenciais e online, com inscrições que começam na segunda quinzena de fevereiro. Serão 12 cursos gratuitos, oferecidos prioritariamente para professores da rede municipal de São Gonçalo, focados na formação continuada dos profissionais de educação, de forma gratuita.

Criado para atender à demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Crefcon atende aos profissionais da Educação de São Gonçalo desde 2005, com formações em diferentes áreas do Ensino Fundamental bem como oferece apoio à administração escolar.

“O Crefcon foi a primeira instituição voltada para a capacitação dos profissionais de educação do Leste Fluminense. As formações oferecidas aos docentes não se focam apenas em desenvolver habilidades técnicas, mas também garantir intencionalidade na escolha e segurança durante a aplicação de diferentes tecnologias e metodologias para melhoria do processo de ensino e aprendizagem”, afirmou a diretora, Erika Espindola.

Os cursos do primeiro semestre de 2023, são:

Modalidades de Avaliação (80 horas) - On-line – Com a formadora Ma. Maria Adelaide Maio Rodrigues.

História da Engenharia no Brasil – Do Colonial ao século XIX (70 horas) - On-line – Com o formador Esp. Carlos José Bernardo de Medeiros.

História, Arte e Mitologia na linguagem do Cinema e dos espetáculos músico-teatrais.

(70 horas) – Presencial – Com o formador Esp. Carlos José Bernardo de Medeiros.

Iconografia e Simbologia na Arte Sacra portuguesa e brasileira (70 horas) – Presencial – Com o formador Esp. Carlos José Bernardo de Medeiros.

Explorando a cartografia digital no Ens. Fundamental I (60 horas) – Semipresencial – Com a formadora Dra. Cátia Santos.

Conhecendo para valorizar a cultura indígena no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica (30 horas) – Presencial - Com a formadora Dra. Elaine de Brito Carneiro.

BNCC da Educação Infantil: Conhecimento, Reflexão e Desenvolvimento (80 horas) – Semipresencial - Com a formadora Ma. Eliane Cristina Coutinho.

Mapeando as tecnologias digitais no ensino de Ciências (55 horas) – Semipresencial - Com a formadora Esp. Erika Espindola.

“E o brincar, onde é que está? Está em todo lugar!” (10 horas) – Semipresencial - Com a formadora Ma. Henriette Porciuncula.

BNCC na ponta da língua: referências tecnológicas para os anos iniciais (35 horas) – Semipresencial - Com a formadora Esp. Keit Lima Brum.

BNCC na cultura digital: produção multimídia para o Instagram/YouTube (30 horas) - Semipresencial - Com a formadora Esp. Neuza Siqueira de Souza.

Oficinas de Linguagem e Letramento Literário (60 horas) - On-line - Com a formadora Dra. Shirlei Victorino.