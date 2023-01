Entre as principais ações estão a renovação da frota da Guarda Municipal. - Divulgação

Entre as principais ações estão a renovação da frota da Guarda Municipal.Divulgação

Publicado 18/01/2023 10:07

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou as novas metas na questão da segurança pública. Segundo o Executivo, a pastas sempre esteve no radar de prioridades desde o início da atual gestão. "Para 2023, através da Secretaria de Ordem Pública, entre as principais ações estão a renovação da frota da Guarda Municipal, no primeiro trimestre, investimentos em capacitação para agentes de segurança pública, novos uniformes e chamamento dos concursados para preenchimento das 40 vagas na corporação", afirmou o poder público no texto.

Com o processo de reestruturação da Guarda Municipal iniciado no último ano, as metas estabelecidas para o primeiro semestre são a aplicação do curso de instrução para 50 guardas municipais. A iniciativa tem como intuito qualificar os profissionais ao longo dos seis primeiros meses deste ano, com a finalidade de elevar ainda mais o nível dos agentes, melhorando a atuação pelas vias públicas do município.

Além disso, os 40 concursados selecionados para o preenchimento de vagas imediatas, previsto no edital do concurso da Guarda Municipal, darão início ao curso de capacitação logo após as nomeações. Os novos integrantes da corporação passarão pelo Centro de Formação e Instrução da Guarda, ainda neste primeiro semestre.

Para melhorar ainda mais as condições de trabalho e atribuições da corporação, além da renovação da frota das viaturas da Guarda Municipal, serão entregues mais 11 viaturas totalmente caracterizadas, com intuito oferecer mais condições para o desempenho e execução das atividades. A corporação também contará com uma nova farda de trabalho.

Ações já executadas - No ano passado, por meio da reestruturação da corporação através de um planejamento estratégico elaborado pela Secretaria de Ordem Pública, os guardas municipais contaram com um novo esquema de patrulhamento voltado para atender às demandas emergenciais da cidade.

Em dezembro, foi aprovado o novo Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal, elaborado pela Prefeitura de São Gonçalo e aprovado pelo Legislativo. O novo plano beneficiará os servidores conforme o tempo de serviço e também de acordo com a escolaridade adquirida ao longo da carreira, como ensino superior, pós-graduação e mestrado.

Tecnologia - Através do novo mecanismo de digitalização do trabalho dos guardas municipais aplicado no ano passado, o novo sistema, que substituiu o Termo de Registro de Ocorrências (TRO), beneficiou os agentes na execução dos serviços da corporação. A troca por um sistema informatizado levou a um melhor planejamento da gestão, auxiliando de maneira mais eficaz as estatísticas e ações nas áreas de segurança. Desde a implantação do sistema, foram mais de 300 registros de ocorrências preenchidos, diminuindo assim os gastos com papel e deixando o serviço mais otimizado.

Neste ano, a Secretaria de Ordem Pública seguirá dando continuidade às ações da "Cidade em Ordem". Por meio das operações, no período de dois anos, foram realizadas 92 ações em conjuntos com forças de segurança em cerca de 50 bairros do município.

São Gonçalo Presente - Em 2022, através de um trabalho contínuo, a Operação São Gonçalo Presente conseguiu retirar das ruas cerca de 500 criminosos. Com as rondas realizadas em locais estratégicos, foram efetuados 311 prisões em flagrante e 187 cumprimentos de mandado de prisão e captura de foragidos.

No mesmo período, por meio das ações de policiamento, foram recuperados 183 veículos, 65 celulares roubados e furtados, além de retirar de circulação 34 armas de fogo. Para continuar reduzindo a mancha criminal, os investimentos na segurança do município têm sido um trabalho contínuo. Com a chegada das dez motocicletas e uma van, entregues no ano passado, as ações ganharam mais versatilidade e agilidade no policiamento pelos locais de grande movimentação.

As reduções dos índices de criminalidade também foram um diferencial para melhorar as questões de segurança em São Gonçalo. Com o patrulhamento e alinhamento estratégico, os indicadores de roubo de rua, veículos e letalidade violenta tiveram diminuição significativa, melhorando a sensação de segurança da população.