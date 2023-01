As atividades da Lona Cultural do Jardim Catarina tem atraído a atenção dos moradores. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 19/01/2023 09:02 | Atualizado 19/01/2023 09:04

A Lona Cultural do Jardim Catarina, reaberta desde dezembro, tem atraído a atenção dos moradores, interessados nas oficinas promovidas pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo. Neste mês de janeiro, o equipamento cultural está oferecendo a "Colônia de Férias do Circo", com aulas de práticas circenses.

As atividades, que acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, são abertas para todos os públicos e não é necessário realizar inscrição. Na colônia são disponibilizadas práticas com malabares (bola, claves e diabolôs), acrobacia de solo (rolamentos, paradas e pirâmides) e equilibrismo (rola-rola). O projeto faz parte do edital de Cultura de São Gonçalo.

Patricia Martins, mãe da pequena Yasmin, de 12 anos, começou a levar a filha para praticar atividades após receber orientações médicas.

"A Yasmim parece outra criança. Ela dorme melhor. está mais disciplinada. Antes de praticar essas atividades ela era uma criança muito ansiosa. Cheguei a levá-la a uma psicóloga. Com essa socialização, convivendo com outras crianças, através das conversas, das brincadeiras, elas acabam se divertindo. Antes a praça não tinha nada. Agora, tem atividades físicas. Desde o dia da inauguração desse lugar, nós não saímos mais daqui. A praça está sempre cheia", disse Patrícia, que também pratica atividades físicas pela manhã, através do projeto São Gonçalo em Movimento, da Secretaria de Esporte e Lazer.

Após o fim da colônia, os interessados em dar continuidade às atividades poderão se inscrever na Oficina de Circo, que será disponibilizada a crianças a partir de 8 anos. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h, e de 14h às 16h.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir até a Lona Cultura do Jardim Catarina, das 9h às 17h (Avenida Albino Imparato, s/nº).