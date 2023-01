Uma creche no Pita já recebeu os móveis. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 19/01/2023 09:13 | Atualizado 19/01/2023 09:14

A Secretaria de Educação de São Gonçalo informou a entrega de mais de 30 mil itens de mobiliário em todas as unidades municipais de ensino e, nas 39 creches conveniadas ao município, disse que não está sendo diferente.

"Uma creche no Pita já recebeu 12 mesas, 72 cadeiras e 60 camas infantis, com a previsão de chegada de mais móveis para atender plenamente aos alunos", informa o poder público no texto.





Ao receber o material na unidade, a diretora Márcia Sibelia conta que, a partir de agora, todo o mobiliário segue o padrão de tamanho e material determinado pelo Conselho Municipal de Educação, estando pronta para receber os alunos em fevereiro.





“A gestão Capitão Nelson tem surpreendido a gente somente de maneira positiva. Em 22 anos que a creche está em funcionamento, nunca tivemos uma parceria tão boa da Prefeitura com a creche conveniada. O pagamento é feito rigorosamente em dia e a merenda é de excelente qualidade, com frutas da estação e cardápio diferenciado para a faixa etária. Acredito que os alunos, quando voltarem das férias, vão ficar maravilhados, encantados, porque a creche está linda. É muito bom poder oferecer um espaço de qualidade para as nossas crianças”, disse a diretora.







A distribuição do mobiliário também para as creches conveniadas começou nesta gestão, que também começou a distribuir, no ano passado, o kit escolar para as creches. A coordenadora do setor de Creche Conveniada, Mailyn Dias, explica que a secretaria entende a necessidade dessas unidades e que precisa assegurar o conforto e a segurança de todos os alunos da rede.







“Essa gestão tem um olhar diferenciado para a Educação e a Secretaria abraçou as creches conveniadas, garantindo que as crianças tenham o mesmo acesso à qualidade de ensino e a infraestrutura da rede municipal”, afirmou a coordenadora.