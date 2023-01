A população gonçalense aprovou mais um dia de desfile. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 23/01/2023 09:36

A Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra colocou os gonçalenses para sambar em mais um ensaio técnico que aconteceu nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr Nilo Peçanha, na noite do último sábado (21). Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, mais uma vez, as Secretarias municipais de Transportes, Ordem Pública e Conservação, com apoio de Subsecretaria de Fiscalização de Posturas e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, atuaram em conjunto para que o público pudesse curtir a festa com segurança e organização.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente, mais uma vez, prestigiando a escola da cidade e pedindo o apoio de todos para torcer na avenida.

“A Escola está muito linda, todos estão se dedicando muito. O título vem esse ano. A escola merece subir. Nada nem ninguém vai atrapalhar o nosso desfile, que será lindo demais. Porto da Pedra é a única escola que leva o nome da nossa cidade para a avenida. Eles precisam do apoio e da torcida de todos nós. Vamos fazer isso juntos. Esse título é nosso”, afirmou o prefeito.

A população aprovou mais um dia de desfile. Teve gente que veio de longe para curtir o ensaio.

“Eu moro em Irajá e toda a minha família ama carnaval. Meu avó era portelense e levava sempre os filhos e os netos nos ensaios. Desde o ano passado, nós lançamos um desafio entre a gente: ir a pelo menos um ensaio de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Nos indicaram a Porto da Pedra e estamos amando tudo. O samba é muito contagiante. Já queremos ir semana que vem no ensaio do Sambódromo”, disse a diarista Sabrina Assunção, de 28 anos.

Já a dentista Larissa Monserrat, de 36 anos, trouxe a filha Luiza, de 5 anos, para ver o ensaio pela primeira vez.

"Eu sou nascida e criada em Sâo Gonçalo. Minha filha também nasceu aqui e ela precisa saber que a cidade tem coisas muito bonitas como a nossa escola de samba. Eu amo carnaval e quero passar isso para ela", disse.

Equipes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, policiais do 7º BPM realizaram policiamento por meio de viaturas, motocicletas e a pé, deixando o ambiente mais seguro para os foliões.

Logo após o desfile, quem tomou conta da rua foi a equipe da Secretaria de Conservação, que atuou realizando a limpeza da via. Por volta das 23h, o fluxo de veículos já estava liberado nas vias que foram interditadas.