O Centro de Tradições Nordestinas volta com atrações culturais para receber a população gonçalense. Divulgação

Publicado 20/01/2023 11:29

O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, em Neves, vai reabrir nesta sexta-feira (20) com muita música e comidas típicas. O espaço, que teve suas atividades temporariamente suspensas, devido ao recesso de fim de ano, volta com atrações culturais para receber a população gonçalense.

A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo preparou uma série de atrações, com shows para este fim de semana. Além disso, a população poderá ter acesso à gastronomia com comidas típicas do Nordeste e artesanato em vários quiosques montados no local.

Dando início às apresentações nesta sexta-feira (20), o público poderá conferir o show do Ricardão RD e banda, conhecido como Rei do Paredão. A atração sobe ao palco às 20h.

No sábado (21), a partir das 20h, quem leva o forró para o espaço musical é o grupo Passaporte do Forró. Já no domingo (22), às 15h, para fechar a agenda de apresentações, o grupo Forró Sertanejo Piseiro leva ao público um som de alto nível.

O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves. Entrada gratuita.

Confira a programação:

Sexta-feira (20), às 20h, show do Ricardão RD e banda, conhecido como Rei do Paredão.

Sábado (21), às 20h, grupo Passaporte do Forró.

Domingo (22), às 15h, grupo Forró Sertanejo Piseiro.