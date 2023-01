Mais de 70 mulheres participaram deste primeiro dia de capacitação. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 20/01/2023 11:20

A quinta Capacitação de Mulheres Empreendedoras, no Shopping Partage, pelo Projeto Lidera Mulher, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres teve início na tarde da última quinta-feira (19). A capacitação acontece através de uma parceria entre Secretaria Municipal de Assistência Social, Sebrae e Shoping Partage, na sala Mais Conhecimento.

Nesta aula inaugural, mais de 70 mulheres participaram deste primeiro dia de capacitação. As participantes foram introduzidas no universo das redes sociais como aliadas às vendas e divulgação de serviços no meio digital. Um verdadeiro passo a passo para garantir o sucesso das vendas e a melhor forma de se comunicar com o público ao apresentar um produto ou serviço.

“Esse é um trabalho lindo, que a Prefeitura realiza com todo o carinho para as mulheres. O prefeito Capitão Nelson sempre cobra que ações como essa sejam cada vez maiores e frequentes, por isso escolheu pessoas comprometidas para realizar esse trabalho”, disse o vice-prefeito Sérgio Gevú, que participou da aula inaugural desta quinta turma do projeto.

O projeto tem objetivo de capacitar, incentivar o empreendedorismo feminino, a independência econômica para mulheres romperem o ciclo de violência, uma vez que muitas são vítimas de violência de gênero.

“Ao longo dos anos, nossa capacitação vem se aperfeiçoando e inserindo assuntos pertinentes e atuais. Além dos conteúdos ministrados, vamos formando um coletivo de mulheres empreendedoras para que as informações cheguem a elas, através de palestras, rodas de conversas. Capacitar essas mulheres é dar oportunidade de gerar renda, que é um dos nossos objetivos. Muitas não têm o conhecimento necessário para alavancar suas vendas. Ou seja, o Projeto Lidera Mulher tem uma amplitude que vai além dos conhecimentos adquiridos nas aulas", disse a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

A subsecretária explicou que houve 321 inscrições só para essa turma, dentre as quais foram chamadas 82 mulheres, número máximo que a sala comporta. "É importante ressaltar que as mulheres que não foram contempladas serão chamadas para as próximas turmas, não significa que ficarão de fora”, garantiu Ana Cristina.

No ano de 2022 foram realizadas três edições, com aulas semanais, totalizando 166 alunas concluintes. Das mulheres que participaram da capacitação, algumas foram inseridas na Feira da Mulher Empreendedora e outras estão expondo e divulgando seus produtos no Projeto Lidera Mulher.

As aulas terão a duração de três meses e serão ministradas todas as quintas- feiras. Durante a capacitação serão abordados diversos conteúdos, como técnicas de vendas, como se tornar Micro Empreendedor Individual, como divulgar o trabalho nas redes sociais, precificar os produtos, entre outros.

Ao término da capacitação, as mulheres também terão a oportunidade de expor e divulgar seus trabalhos no espaço do Projeto Lidera Mulher, além de serem inseridas na Feira da Mulher Empreendedora.