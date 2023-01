Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, o PAM Alcântara é uma referência de atendimentos. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo informou que está com tudo quase pronto para o PAM Alcântara se mudar de vez para o Vila Três, dentro das instalações do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg). No local, com 26 consultórios, há a previsão da unidade triplicar o número de consultas. Atualmente, a unidade realiza uma média de 4 mil consultas por mês e passará a realizar 15 mil. No entanto, ainda no antigo prédio, o PAM Alcântara apresenta aumento nos atendimentos em geral desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson.







Em 2020, o PAM Alcântara realizou 31.112 atendimentos, sendo 21.127 consultas. Em 2021, início da gestão do Capitão Nelson, foram 74.928 atendimentos; 40.883 consultas. Em 2022, foram 98.617 atendimentos. Destes, 49.189 foram consultas médicas.







O aumento de 2021 para 2022 é de 23.689 atendimentos (31,61% a mais em comparação a 2021). Se comparar 2020 com 2022, o crescimento foi de 169,61%. Em relação às consultas, foram 8.306 a mais em 2022 comparando com 2021, um aumento de 20,4%. Se comparar com 2020, o aumento é de 133% em consultas.







Além do crescimento dos atendimentos em geral, a unidade vai ganhar novas especialidades: Neuropediatria, Nefrologia, Dentista, Alergista, Geriatria e Pneumologia. “A principal mudança com o Ciesg é que daremos à população e aos servidores, melhores condições estruturais e de qualidade dos serviços prestados. Sem contar a dignidade das pessoas com deficiência (PCDs), que terão acessibilidade, já que a obra obedece todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, disse Eduardo Barbosa (Dudu), administrador do PAM Alcântara.







Além das consultas, o PAM também oferece exames e serviços. O eletrocardiograma, por exemplo, tem demanda livre (não precisa de marcação prévia) e é realizado de segunda a sexta, das 8h às 16h. Os exames laboratoriais (sangue, fezes e urina) são marcados sempre na primeira segunda-feira do mês, a partir das 7h com vagas limitadas. Para a realização dos exames é necessário estar com pedido médico.







O local também oferece o teste para detectar o coronavírus às segundas, terças, quintas e sextas, das 8h às 16h. As consultas para pediatra, clínico geral e nutricionista também podem ser agendadas direto na unidade de saúde.







“No Ciesg, ainda vamos oferecer outros serviços como atenção ao pré-natal, exames preventivos, curativos, retirada de pontos e vacinação. Temos uma equipe grande de enfermagem, que passou por capacitação para realizar os serviços”, finalizou Eduardo.







A unidade terá um aumento estimado de 533% de atendimentos, ou seja, uma quantidade superior a cinco vezes o atendimento atual do PAM Alcântara. Com o centro estão previstos 29.300 atendimentos por mês – uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia.







Marcações – As demais consultas para a unidade de saúde são marcadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa). Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.







É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.



As especialidades do PAM Alcântara, são:



Assistente social, cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, nutricionista, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, reumatologia, urologia, hepatologia, proctologia e médico para atendimento Covid.

Já os serviços e exames, são:



Eletrocardiograma, sangue, urina, fezes, medição de pressão arterial e teste Covid.