Os alunos aproveitam as dezenas de atividades recreativas.Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 24/01/2023 10:44

Uma tarde repleta de diversão, atividades recreativas e muito sorriso no rosto. Assim foi o primeiro dia da colônia de férias destinada aos alunos que já estão matriculados no projeto São Gonçalo em Movimento.Nesta segunda-feira (23), alunos do núcleo do Tribobó puderam aproveitar as dezenas de atividades recreativas que foram pensadas justamente para o período de recesso escolar. Durante a colônia, que segue até a sexta-feira (27), a criançada tem acesso a atividades lúdicas, brincadeiras antigas como amarelinha, pique-pega, pular corda e queimado, além de competições e recreação.Ao final das atividades, os alunos recebem um delicioso lanche oferecido pela organização do projeto.Glaucia Barros, mãe do Caio, de 8 anos, aprovou a iniciativa e destacou a importância do esporte no desenvolvimento infantil.“Achei uma ótima alternativa para as crianças nesses período de férias, porque são atividades divertidas mas que fazem eles raciocinarem também. Matriculei meu filho há quatro meses no futebol do projeto e acredito que foi a melhor coisa que fiz para ele, porque sei de casos em que o esporte salvou a vida de muitas pessoas. Meu filho sempre gostou futebol e agora ele pode aprender todas as técnicas do esporte, além de está desenvolvendo a disciplina. Esse projeto é muito bom para as crianças de São Gonçalo, torço para que atenda cada vez mais pessoas”, afirmou Glaucia.. Hidro v3Endereço: Rua Alberto Gonçalves - Lagoinha - SGTerça-feira (24), às 13h30;. AmendoeiraEndereço: Rua Emídio Dantas BarretoTerça-feira (24), às 17h40;. Clube EmbaixadoresEndereço: Rua Maria Fonseca, 60, CamarãoQuarta-feira (25), às 9h;. FundaçãoEndereço: Rua Miguel ngelo, BrasilândiaQuarta-feira (25), às 18h30;. Colégio JovitaEndereço: Rua Coronel Francisco Lima, GradimQuinta-feira (26), às 9h;. Parada São JorgeEndereço: General Daltro FilhoQuinta-feira (26), às 17h;. MutuáEntrada: Rua César de AndradeSexta-feira (27), às 9h;- Desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), o São Gonçalo em Movimento atende a cerca de 3.600 gonçalenses, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. São mais de 100 núcleos disponíveis em todas as regiões da cidade. Entre as modalidades oferecidas estão balé, capoeira, dança, funcional, funcional kids, futebol, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, natação, psicomotricidade, pilates, vôlei e zumba.Para se inscrever nas atividades, basta procurar o professor responsável pela aula e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula. As atividades com os dias e locais oferecidas pelo São Gonçalo em Movimento podem ser conferidas no site da Prefeitura através do link https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/agenda/