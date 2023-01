Sesc Verão São Gonçalo vai acontecer na Avenida Jornalista Roberto Marinho - antiga Avenida Maricá - em frente ao Atacadão, no Alcântara. - Divulgação

Sesc Verão São Gonçalo vai acontecer na Avenida Jornalista Roberto Marinho - antiga Avenida Maricá - em frente ao Atacadão, no Alcântara.Divulgação

Publicado 26/01/2023 11:51

A cidade de São Gonçalo, pela primeira vez, vai receber o projeto Sesc Verão, que reúne diversas atividades voltadas para toda a família, incluindo modalidades esportivas, culturais e ações de assistência social.



O evento, que conta com a realização do Sesc RJ e co-realização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio local, será realizado nos próximos três fins de semana (28 e 29 de janeiro, e 4, 5, 11 e 12 de fevereiro), na Arena São Gonçalo, que fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho - antiga Av. Maricá - em frente ao Atacadão, no Alcântara. São atividades totalmente gratuitas e acessíveis para toda a população.



"São Gonçalo está, enfim, entrando no radar de grandes eventos do Estado do Rio. Nosso município é muito grande e formado por uma população que merece muito ter acesso à cultura, ao lazer e a eventos esportivos de alta qualidade. Vamos seguir trabalhando para desenvolver parcerias que tragam benefícios para a população", afirmou o prefeito Capitão Nelson.





Sempre a partir da 10h, a programação do Sesc Verão São Gonçalo vai contar com shows de artistas conhecidos nacionalmente e talentos locais, oficinas com ídolos do esporte, arenas esportivas, pista de skate, exposição de pipas e cataventos, oficinas de brinquedos com materiais reaproveitados e de viseira, bandana e ecobag, jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas, entre muitas outras atrações.





Neste sábado (28), a programação musical vai ficar por conta do grupo Bom Gosto, que promete colocar todo mundo para sambar a partir das 20h. E, no domingo, quem agita os gonçalenses é o grupo Sambaí, às 16h.





Durante os seis dias do evento, a Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer e a Fundação de Artes, Esporte e Lazer, vai oferecer dezenas de serviços no local, como auriculoterapia, acupuntura, odontomóvel com flúor, orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento/casamento e 2 via do RG, apresentação de companhias de dança e circo, aulas de ginástica, muay thai, zumba, funcional, balé, entre outras atividades.