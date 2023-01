A Associação de Moradores do Rio de Ouro participou de encontro com a empresa Águas do Rio. - Divulgação

Publicado 25/01/2023 09:18

Como uma forma de estreitar o relacionamento entre empresa e moradores, a Águas do Rio e a Associação de Moradores do Rio de Ouro promoveram um encontro no espaço da associação, em São Gonçalo, para esclarecer dúvidas e apresentar ações de melhoria do abastecimento de água no bairro e regiões do entorno.

Na ocasião estiveram presentes representantes das associações de moradores do município e das áreas de Responsabilidade Social, Programa Vem Com a Gente (VCG), Operação e Jurídico da concessionária. A iniciativa faz parte do Programa Afluentes, que tem por objetivo promover a integração entre lideranças comunitárias e a empresa, buscando estabelecer um canal aberto de comunicação com a comunidade.





“A previsão é de começarmos a partir do dia 31 de janeiro no Rio do Ouro. Nosso trabalho será gradativo e consistirá em diversas ações e, entre as principais, está o combate a perdas, com reparos de vazamentos, que nos possibilita aumentar o volume de água neste local para avançarmos para outras regiões da cidade”, explica o coordenador do VCG, Marcos Santos.





Para o morador e presidente da Associação de Moradores do Rio do Ouro, Ricardo Zito, esse trabalho precisa ser coletivo. Tanto a empresa quanto os moradores devem estar empenhados para que o resultado seja positivo.







“Muita gente hoje está na irregularidade, o famoso gato. Quando a gente escuta falar em cidadania e queremos ver a coisa acontecerem, precisamos também fazer o nosso papel como representantes e conscientizar os moradores. Nós não podemos fechar os olhos para as irregularidades e pactuar com isso. Porque se a gente quer cobrar melhoria de abastecimento, direito a tarifa social para quem realmente precisa e garantir qualidade de um serviço que é essencial, precisamos fazer a nossa parte como cidadãos para a companhia fazer a parte dela como empresa”, ressalta Zito.





Durante o encontro, a presidente da Associação de Moradores do Engenho do Roçado, Maria Cristina Antunes, fez um relato da experiência dela e de seus vizinhos sobre a passagem do programa VCG em uma parte da região.



“Agora, o abastecimento é tão bom que não precisamos mais usar a bomba. Antes era um gasto elevado com a energia. Hoje a água chega forte e é de qualidade. Estamos muito felizes”, afirma a moradora.





De acordo com as informações, o VCG vai atuar com cerca de 120 agentes de saneamento que farão o atendimento itinerante, de porta em porta, complementar ao realizado nas lojas comerciais da concessionária, identificando e direcionando demandas para regularizar o acesso aos sistemas de água. Além disso, os colaboradores também realizarão vistorias, atualização de dados, cadastros de tarifa social, ligação nova de água, negociação de débitos com condições especiais, reparos de vazamentos, pequenas extensões de rede, entre outros serviços.