Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, o município está com as finanças em ordem. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 26/01/2023 12:10

O secretário Municipal de Fazenda da Prefeitura de São Gonçalo, Randhal Juliano, disse que tem em suas mãos grandes desafios para ser o ponto de equilíbrio, que possibilita que a cidade continue se desenvolvendo e que mantem as finanças em ordem. Segundo ele, desde os primeiros dias da gestão do prefeito Capitão Nelson, o saneamento das contas e a otimização do atendimento aos munícipes foram priorizados seja de forma presencial ou através do atendimento virtual no site da Prefeitura.



Entre as mudanças está, no final de 2022, a de seu principal local de atendimento, que era realizado na sede da Prefeitura de São Gonçalo, para o Partage Shopping, também localizado no Centro da cidade.





O atendimento no Partage Shopping acontece Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, G3 , lojas 325 e 326, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



A nova sede será no mesmo local onde hoje é a Prefeitura, sendo necessária a desocupação para o início das obras. O projeto da obra faz parte do eixo “Gestão Eficiente e Transparente”, meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).





"Trabalhamos para descentralizar os serviços que antes eram todos concentrados na prefeitura , fornecendo três pontos de atendimento presencial para a população. Pudemos passar para os munícipes a importância do atendimento digital, seja pelo site da prefeitura, pelo atendimento através do whatsapp ou pelo fale conosco. Essas novas possibilidades facilitam a vida dos gonçalenses , gera economia ao município, organização e contribui para o planejamento. É uma determinação do prefeito Capitão Nelson que essas ferramentas estejam cada vez mais presentes para facilitar a vida do contribuinte", disse o secretário de Fazenda, Randhal Juliano.







Opções de atendimento para IPTU - Segundo a pasta, para otimizar o atendimento e dar praticidade aos contribuintes de São Gonçalo na emissão do carnê de IPTU, a Secretaria de Fazenda implantou em 2023 o “Carnê Digital de IPTU”, que possibilita acesso online ao boleto de pagamento, sem precisar sair de casa e enfrentar filas.





As parcelas que ficarem atrasadas ao longo do ano serão atualizadas automaticamente no Carnê Digital de IPTU, que também vai exibir todas as parcelas que já foram pagas. É possível ter acesso ao carnê através do link:





Além da facilidade através da internet, a Prefeitura de São Gonçalo continua realizando os atendimentos presenciais em três endereços:



. No Partage, que fica na Av. Pres. Kennedy, 425, no Centro, o atendimento será realizado nas salas 137, no primeiro piso, e 325 e 326, no terceiro piso, de segunda a sexta, das 9h às 17h.







. No Pátio Alcântara, localizado na Rua Carlos Gianelli, s/n, em Alcântara, o contribuinte será atendido de segunda a sexta, das 9h às 17h, no L2.







; No polo do Arsenal, que fica na Avenida Eugênio Borges 853, salas 316 a 319, no Shopping Via Lagos, o funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 17h.







Boletos que estiverem em atraso referentes a anos anteriores ao de 2023 devem ser solicitados pelo ‘Fale conosco’, através do número de Whatsapp (21) 2199-6395.





Concilia 2022 - De acordo com a Prefeitura, em 2022, mais de 60 mil gonçalenses tiveram a oportunidade de realizar negociações de dívidas junto ao município através do Concilia, que durante 30 dias, entre junho e julho, possibilitou descontos para pagamentos de até 10% para pagamentos à vista, além da anistia de multas e juros. Ao todo, quase 62 mil pessoas foram atendidas através da iniciativa, ultrapassando a expectativa inicial de 2 mil atendimentos por dia.





"O Concilia São Gonçalo 2022 incluía o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo (TCL), multas aplicadas pelo Departamento de Posturas, Secretaria de Transportes e Secretaria de Meio Ambiente e taxas de fiscalização e controle, até dezembro de 2021, incluídos ou não na Dívida Ativa", disse o Executivo no texto.



O programa foi uma ação conjunta entre a Procuradoria Geral do Município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, e realizou mais de 38 mil acordos.



Certidão negativa - No ano passado, a Secretaria de Fazenda passou a disponibilizar a Certidão Negativa de Débitos (CND), através do site da Prefeitura. Com essa nova atualização, os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não precisarão se deslocar até a secretaria para obtenção do documento.



A medida foi realizada para dar celeridade na expedição das certidões, oferecendo conforto aos contribuintes, que podem retirar a Certidão Negativa de Débitos, no site da Prefeitura de São Gonçalo – www.pmsg.rj.gov.br, na aba serviços.