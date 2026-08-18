Publicado 18/08/2026 00:00

A Petrobras pediu ao Ibama licença para perfurar três novos poços na Foz do Amazonas, dias após identificar hidrocarbonetos no poço Morpho, a 175 km do Amapá. A ANP estima 30 bilhões de barris na Margem Equatorial, o mesmo trecho geológico que fez a Guiana crescer dois dígitos.

BTG/Nexus: Lula 41%, Flávio 36%. As campanhas estão nas ruas, o eleitorado parecr não se mover com as propostas. Rejeição de 50% e 48% mostra um quadro em que nenhum dos dois convence, apenas resiste.