X do Nuno
ANP estima 30 bilhões de barris na Margem Equatorial
MPE pede rejeição da candidatura de Garotinho ao governo do Rio
Parecer sustenta que ex-governador não reúne requisito constitucional para disputar as eleições deste ano por conta de condenação
Justiça manda soltar idoso preso durante operação em São Gonçalo
Família comemorou decisão judicial e voltou a afirmar que aposentado não tinha envolvimento com venda irregular de medicamentos
Dois homens são detidos em Campo Grande por tentativa de golpe no INSS
A fraude usava documentos falsificados de uma pensão por morte e foi descoberta por atendentes antes da liberação
Acidentes deixam trânsito carregado nos acessos à Ponte Rio-Niterói
Colisão chegou a elevar o tempo de travessia para uma hora; Mais cedo, outra batida já havia causado congestionamentos
Prefeitura do Rio abre inscrições para blocos do Carnaval de Rua 2027
Cadastro começa na próxima segunda-feira (24) e segue até 24 de setembro; procedimento será feito exclusivamente pela internet
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