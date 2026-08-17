Equipes apreenderam celulares e rádios comunicadores em ação na comunidade São João - Reprodução

Equipes apreenderam celulares e rádios comunicadores em ação na comunidade São JoãoReprodução

Publicado 17/08/2026 11:46

Rio - As polícias Civil e Militar realizam, nesta segunda-feira (17), uma operação conjunta para combater toda a estrutura de furtos, roubos e receptações de materiais, na Zona Norte. Na comunidade São João, entre Sampaio e Engenho Novo, as equipes encontraram três ferros-velhos com peças de veículos sem procedências. Até o momento, cinco pessoas foram presas.

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Uma investigação conjunta da 20ª DP (Vila Isabel), 18ª DP (Praça da Bandeira) e da 25ª DP (Engenho Novo), com dados de setores de inteligência da Polícia Civil e do 6° BPM (Tijuca), identificou criminosos envolvidos em roubos e furtos na região.

A operação tem como objetivo desarticular toda a cadeia criminosa, desde os responsáveis pelos crimes até aqueles que recebem, armazenam e comercializam os produtos de origem ilícita.

Até o momento, as equipes prenderam cinco pessoas. Dois homens estavam em um ponto de venda de drogas na comunidade São João. Celulares roubados, rádios transmissores, carregadores e peças de automóveis foram apreendidos. Agentes também encontraram barricadas armazenadas nos estabelecimentos.

Participam da ação equipes do 3º BPM (Méier) e do 6º BPM (Tijuca), além do apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) da Prefeitura do Rio.

A investigação segue para identificar e responsabilizar todos os envolvidos, além de esclarecer a origem dos materiais apreendidos e o destino dos produtos furtados.