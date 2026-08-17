Luciano Vieira se encontrou com moradores de Costa BarrosDivulgação
"Antes de falar de campanha, de política ou de eleição, escolhemos estar junto de quem vive diariamente a realidade das comunidades, levando para as ruas uma mensagem que precisa ser ouvida: queremos paz", disse o deputado, candidato à reeleição.
Durante o encontro, que também contou com a presença de lideranças, Luciano Vieira reforçou que seu mandato vai lutar para que moradores de comunidades possam circular tranquilamente perto de suas residências, bem como desfrutar de momentos de lazer.
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