Luciano Vieira se encontrou com moradores de Costa Barros - Divulgação

Luciano Vieira se encontrou com moradores de Costa BarrosDivulgação

Publicado 17/08/2026 14:02

Rio - O início da caminhada eleitoral do deputado federal Luciano Vieira (PSDB) foi marcado por um grande ato pela paz, no domingo (16), reunindo moradores do Complexo do Chapadão, que abrange os bairros de Costa Barros, Guadalupe e Pavuna, na Zona Norte.

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Ao som de “Eu Só Quero É Ser Feliz”, pessoas de todas as idades, segurando cartazes e balões brancos, cantaram juntas, transformando a música em um verdadeiro pedido coletivo por dias melhores.



"Antes de falar de campanha, de política ou de eleição, escolhemos estar junto de quem vive diariamente a realidade das comunidades, levando para as ruas uma mensagem que precisa ser ouvida: queremos paz", disse o deputado, candidato à reeleição.



Durante o encontro, que também contou com a presença de lideranças, Luciano Vieira reforçou que seu mandato vai lutar para que moradores de comunidades possam circular tranquilamente perto de suas residências, bem como desfrutar de momentos de lazer.

