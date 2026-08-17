Crime teria ocorrido após uma discussão em um quiosque no Recreio - Reprodução / TV Globo

Crime teria ocorrido após uma discussão em um quiosque no RecreioReprodução / TV Globo

Publicado 17/08/2026 08:09

Rio - Um policial penal morreu ao ser baleado , na madrugada desta segunda-feira (17), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. O crime teria ocorrido em um quiosque na Avenida Lúcio Costa.

O caso aconteceu por volta de 3h20. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) receberam acionamento para uma ocorrência de homicídio. No local, encontraram Leonardo Figueiredo Silva já sem vida. A equipe isolou a área para perícia.

Ainda de acordo com a corporação, um PM foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para prestar esclarecimentos. Informações preliminares apontam que os envolvidos entraram em confronto no estabelecimento após uma discussão.

O policial militar teria sido liberado depois de prestar depoimento. A DHC investiga se ele agiu em legítima defesa. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para total esclarecimento dos fatos.

Bombeiros encaminharam o corpo de Leonardo para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) lamentou profundamente a morte do inspetor, se solidarizando com familiares, amigos e colegas de farda. A pasta informou que acompanha o caso e que presta todo o apoio necessário à família.