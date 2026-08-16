Lula retornou a estádio onde liderou greves nos anos 1970 e 1980Reprodução / YouTube
Lula começa campanha em ato no ABC Paulista
Candidato à reeleição afirmou que não permitirá volta da direita 'enquanto for vivo'; No evento, Janja cantou jingle com pastor evangélico
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Empresário preso por agredir mulher já foi acusado de crime financeiro
Ivo Kos é fundador de empresa alvo de processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); ele teria batido em companheira com taco de beisebol
Alagoas: JHC registra candidatura ao governo e evita embate com Lira
Ex-prefeito de Maceió estava cotado para o Senado; na corrida pelo comando do estado, enfrentará Renan Filho, ex-ministro de Lula
Campanha eleitoral começa neste domingo
Carreatas, comícios, panfletagens e anúncios na internet passam a ser permitidos; propaganda gratuita em rádio e TV inicia em 28 de agosto
Inelegível, Marçal lança candidatura e declara patrimônio de R$ 4,7 bi
Liminar permitiu que coach retornasse a antigo partido para disputar a Presidência; valor em bens representa aumento de 4.277% em dois anos
Empresário do mercado financeiro é preso por agredir mulher
Ivo Kos tem atuação na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo; ele foi detido após vizinhos escutarem briga e acionarem polícia
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