Lula retornou a estádio onde liderou greves nos anos 1970 e 1980 - Reprodução / YouTube

Lula retornou a estádio onde liderou greves nos anos 1970 e 1980Reprodução / YouTube

Publicado 16/08/2026 13:36 | Atualizado 16/08/2026 15:12

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início à campanha eleitoral neste domingo (16) em um ato no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O local sediou, entre o fim dos anos 1970 e começo dos anos 1980, assembleias de greve dos metalúrgicos, quando Lula despontou como líder sindicalista.

Em discurso, o candidato enfatizou que é o único presidente eleito três vezes, e afirmou que está em busca de um quarto mandato para não permitir, "enquanto for vivo", o retorno da direita ao poder.

"Enquanto for vivo, não vou permitir, parar de lutar, e deixar com que a direita... uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas na Covid por irresponsabilidade de não comprar vacina. Que futuro essas pessoas pensam pro povo brasileiro se você ri de um velhinho que tá morrendo asfixiado por falta de ar?", disse Lula.

Antes da fala do candidato, foi exibido um vídeo em que Lula lê um recado destinado ao "Lula de 1979", período em que liderava greves sindicais. No material, o presidente afirma para ele mesmo que "a gente reconstruiu o Brasil", mas que o país "está pronto para muito mais".

Em gesto ao eleitorado evangélico anunciado como "surpresa" a Lula, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cantou o jingle de campanha junto ao cantor gospel e pastor Kleber Lucas. Uma das primeiras a discursar, enalteceu lideranças femininas e homenageou a ex-primeira-dama Marisa Letícia, ex-mulher de Lula, morta em 2017.

Janja cantou jingle de campanha com pastor Kleber Lucas Reprodução / YouTube

"Eu gostaria de lembrar especialmente de uma 'Silva', presidente, dona Marisa. Ela, que junto a outras tantas mulheres que não estavam no chão da fábrica em 79, que não eram líderes sindicais naquele momento, tiveram um papel essencial nos bastidores. (...) A estrela da nossa bandeira, do nosso partido, traz à nossa memória o cuidado e o carinho de dona Marisa. Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT, e é a ela que eu dedico toda a minha admiração", declarou a primeira-dama.

Além de Janja, compareceram ao evento o vice-presidente e candidato na chapa à reeleição Geraldo Alckmin (PSB), os candidatos ao Senado Fernando Haddad (PT-SP) e Benedita da Silva (PT-RJ), entre outros políticos do campo da esquerda.

Lula, de 80 anos, concorre à Presidência pela sétima vez. A primeira delas ocorreu em 1989, na volta das eleições diretas para o cargo desde o golpe militar de 1964.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci