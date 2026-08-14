Lula e Flávio oscilaram dentro da margem de erro segundo dados da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira - Reprodução

Lula e Flávio oscilaram dentro da margem de erro segundo dados da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feiraReprodução

Publicado 14/08/2026 18:54 | Atualizado 14/08/2026 19:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) , que pontua 40%. O resultado significa empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14. Indecisos representam 4% e brancos, nulos e quem declara que não irá votar somam 13%.

LEIA MAIS: Organização enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil



Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.



Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.



Apesar dessa diferença, os resultados são diretamente comparáveis porque a metodologia é a mesma. A Quaest fez 2.004 entrevistas domiciliares entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.



Lula ganha dos demais adversários que foram testados no segundo turno contra ele. Quem tem o melhor desempenho após Flávio, é Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás marca 37% contra 44% do atual presidente. Brancos, nulos e quem não votará são 14% e indecisos, 5%.



Em seguida, Renan Santos (Missão) aparece com 36% contra 44% de Lula, também em um hipotético segundo turno. Neste caso, os indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.



Lula obtém a maior vantagem contra Romeu Zema (Novo). O petista registra 45% das intenções de voto contra 34% do ex-governador mineiro. Indecisos representam 5% e 16% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.



O atual presidente lidera a corrida no primeiro turno. Lula tem 38% e Flávio, 31% das intenções de voto.



No segundo pelotão, há um empate técnico entre cinco candidatos. Renan e Caiado têm 4%; o escritor Augusto Cury (Avante) e Zema, registram 2%; e Samara Martins (UP), 1%. Indecisos são 10% e brancos, nulos e quem não votará somam 8%.



Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.Apesar dessa diferença, os resultados são diretamente comparáveis porque a metodologia é a mesma. A Quaest fez 2.004 entrevistas domiciliares entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.Lula ganha dos demais adversários que foram testados no segundo turno contra ele. Quem tem o melhor desempenho após Flávio, é Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás marca 37% contra 44% do atual presidente. Brancos, nulos e quem não votará são 14% e indecisos, 5%.Em seguida, Renan Santos (Missão) aparece com 36% contra 44% de Lula, também em um hipotético segundo turno. Neste caso, os indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.Lula obtém a maior vantagem contra Romeu Zema (Novo). O petista registra 45% das intenções de voto contra 34% do ex-governador mineiro. Indecisos representam 5% e 16% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.O atual presidente lidera a corrida no primeiro turno. Lula tem 38% e Flávio, 31% das intenções de voto.No segundo pelotão, há um empate técnico entre cinco candidatos. Renan e Caiado têm 4%; o escritor Augusto Cury (Avante) e Zema, registram 2%; e Samara Martins (UP), 1%. Indecisos são 10% e brancos, nulos e quem não votará somam 8%.Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Em pesquisa espontânea, Lula tem 25% e Flávio, 19%; 51% estão indecisos

A pesquisa também mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é a principal figura anti-Lula (PT) para os eleitores. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não vê a lista de opções, o parlamentar registra 19% das intenções de voto, enquanto o petista tem 25%.



Outros candidatos somam 3%. A maioria dos eleitores, 51%, se declarou indecisa. Brancos, nulo ou nenhum dos candidatos somam 2%.



Flávio é rejeitado por 54% dos eleitores; rejeição a Lula soma 52%



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos mais rejeitados para a disputa à Presidência da República. De acordo com o levantamento, 54% dos eleitores dizem que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 52% afirmam o mesmo sobre Lula.



O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é rejeitado por 35%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é rejeitado por 34%, à frente de Renan Santos (Missão), que registra 21% de rejeição.



Rui Costa Pimenta (PCO) é rejeitado por 19%, 3 p.p. a mais que Augusto Cury (Avante), com 16%. Samara Martins (UP) tem 11% de rejeição e Edmilson Costa (PCB), 10%. Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) têm 9% cada, enquanto Clariana Barão (DC) chega a 6% de rejeição.

69% dizem que escolha de candidato à Presidência é definitiva; 30% dizem que pode mudar

O estudo também mostra que 37% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como negativo, enquanto 36% avaliam a gestão petista como positiva e 25% consideram regular. Não sabem ou não responderam somam 2%.



Aprovação



A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 48% desaprovam a administração petista, ante 46% que aprovam. Eleitores que não sabem ou não responderam somam 6%.



Os eleitores foram perguntados ainda como avaliam a situação do País. Segundo 53%, o Brasil está indo na direção errada, enquanto 38% consideram que está no caminho certo. Os que sabem ou não responderam somam 9%.



Percepção sobre economia



Para 49% dos entrevistados, a economia do País piorou nos últimos 12 meses, enquanto 19% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 30%. Não sabem ou não responderam somam 2%.



De acordo com 42% dos eleitores, a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra 28% que acreditam que vai piorar e 24% projetam estagnação. Não sabem ou não responderam são 2%.





56% acham que Lula será reeleito presidente; 27% acreditam em vitória de Flávio

A análise mostra que 56% dos eleitores acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser reeleito em outubro. Os que acreditam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) sairá vencedor somam 27%.



Os que acreditam na vitória do empresário Renan Santos (Missão), do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e no ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) são 1%, cada. Não sabem ou não responderam 14% dos entrevistados.



45% dizem que temem mais a volta dos Bolsonaro; 41% afirmam que é a permanência de Lula



Já para 45% dos eleitores, o maior medo é a volta da família Bolsonaro ao poder. Outros 41% afirmam que o maior temor é um novo mandato do presidente Lula. Já 6% disseram ter receio de ambos os cenários, enquanto 3% responderam que não têm medo de nenhum dos dois. Eleitores que não sabem ou não responderam são 5%.





