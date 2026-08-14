Lula e Flávio oscilaram dentro da margem de erro segundo dados da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feiraReprodução
Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.
Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.
Apesar dessa diferença, os resultados são diretamente comparáveis porque a metodologia é a mesma. A Quaest fez 2.004 entrevistas domiciliares entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.
Lula ganha dos demais adversários que foram testados no segundo turno contra ele. Quem tem o melhor desempenho após Flávio, é Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás marca 37% contra 44% do atual presidente. Brancos, nulos e quem não votará são 14% e indecisos, 5%.
Em seguida, Renan Santos (Missão) aparece com 36% contra 44% de Lula, também em um hipotético segundo turno. Neste caso, os indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.
Lula obtém a maior vantagem contra Romeu Zema (Novo). O petista registra 45% das intenções de voto contra 34% do ex-governador mineiro. Indecisos representam 5% e 16% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.
O atual presidente lidera a corrida no primeiro turno. Lula tem 38% e Flávio, 31% das intenções de voto.
No segundo pelotão, há um empate técnico entre cinco candidatos. Renan e Caiado têm 4%; o escritor Augusto Cury (Avante) e Zema, registram 2%; e Samara Martins (UP), 1%. Indecisos são 10% e brancos, nulos e quem não votará somam 8%.
Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Outros candidatos somam 3%. A maioria dos eleitores, 51%, se declarou indecisa. Brancos, nulo ou nenhum dos candidatos somam 2%.
Flávio é rejeitado por 54% dos eleitores; rejeição a Lula soma 52%
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é rejeitado por 35%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é rejeitado por 34%, à frente de Renan Santos (Missão), que registra 21% de rejeição.
Rui Costa Pimenta (PCO) é rejeitado por 19%, 3 p.p. a mais que Augusto Cury (Avante), com 16%. Samara Martins (UP) tem 11% de rejeição e Edmilson Costa (PCB), 10%. Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) têm 9% cada, enquanto Clariana Barão (DC) chega a 6% de rejeição.
Aprovação
A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 48% desaprovam a administração petista, ante 46% que aprovam. Eleitores que não sabem ou não responderam somam 6%.
Os eleitores foram perguntados ainda como avaliam a situação do País. Segundo 53%, o Brasil está indo na direção errada, enquanto 38% consideram que está no caminho certo. Os que sabem ou não responderam somam 9%.
Percepção sobre economia
Para 49% dos entrevistados, a economia do País piorou nos últimos 12 meses, enquanto 19% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 30%. Não sabem ou não responderam somam 2%.
De acordo com 42% dos eleitores, a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra 28% que acreditam que vai piorar e 24% projetam estagnação. Não sabem ou não responderam são 2%.
Os que acreditam na vitória do empresário Renan Santos (Missão), do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e no ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) são 1%, cada. Não sabem ou não responderam 14% dos entrevistados.
45% dizem que temem mais a volta dos Bolsonaro; 41% afirmam que é a permanência de Lula