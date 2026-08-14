Acordo que permitirá o ingresso dos observadores no Brasil foi assinado na quinta-feira (13)Tânia Rêgo/Agência Brasil
O acordo que permitirá o ingresso dos observadores no Brasil foi assinado nesta quinta-feira (13) pelo secretário-geral da OAB, Albert Ramdim, e o representante do Brasil na organização, Benoni Belli.
O envio de representantes de missões internacionais para acompanhar o processo eleitoral brasileiro é uma medida de praxe e ocorre no âmbito de acordos de cooperação internacional. Autoridades brasileiras também são enviadas ao exterior para acompanhar os pleitos internacionais.
Será a quinta vez que a OEA enviará ao país seus representantes. O trabalho de observação é feito desde as eleições presidenciais de 2018.
Na última eleição presidencial, em 2022, a OEA concluiu que as eleições ocorreram com ordem e normalidade.
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