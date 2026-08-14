Prazo final para registrar as chapas na Justiça Eleitoral vai até sábado (15), às 19 horas - Antônio Cruz/Agência Brasil

Prazo final para registrar as chapas na Justiça Eleitoral vai até sábado (15), às 19 horasAntônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 14/08/2026 15:00

Os presidenciáveis mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto realizam atos de inauguração da campanha em seus berços eleitorais: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Bernardo do Campo (SP), Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro (RJ), Ronaldo Caiado (PSD) em Goiás e Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais.O prazo final para registrar as chapas na Justiça Eleitoral vai até sábado (15), às 19 horas. Os candidatos que vão disputar o pleito foram definidos em convenções realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.Veja as principais agendas dos candidatos no domingo:O presidente da República lança sua campanha em São Bernardo do Campo (SP), no Estádio 1º de Maio, também conhecido como Estádio da Vila Euclides. A escolha do local foi por se tratar do berço político do petista. Nos anos 1970 e 1980, o estádio foi palco das assembleias das históricas greves dos metalúrgicos do ABC Paulista.O evento começará às 10h, mas a concentração no local ocorrerá a partir das 9h. A campanha de Lula tem adotado a frase "Onde tudo começou" como slogan para o lançamento da campanha neste domingo Aliados de toda a trajetória do presidente devem participar do evento.O senador vai lançar sua campanha com um comício na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - mesmo local onde já foram realizados atos de apoio ao seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).O evento em Copacabana está previsto para começar às 11 horas.Flávio é natural de Resende, no interior do Estado, e seu primeiro cargo político foi como deputado estadual pelo Rio em 2002.O candidato optou por inaugurar sua campanha em Goiás, Estado que governou por dois mandatos até março deste ano. Serão realizadas carreatas em seis cidades goianas do entorno de Brasília: Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia.O primeiro ato está previsto para as 8h, e cada um terá cerca de duas horas de duração.O lançamento da campanha será em Minas Gerais, onde Zema iniciou sua carreira política e foi governador por dois mandatos. O ato será realizado no Mercado Municipal de Montes Claros, principal cidade do norte do Estado, às 8h30, e não deve ter a presença do senador Eduardo Girão (Novo-CE), candidato a vice na chapa.A campanha do candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, será iniciada com um ato no Largo São Francisco, em São Paulo, no domingo, 16, às 13h. O local abriga a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde o ativista iniciou sua carreira política, ainda no movimento estudantil.Além de Renan, estão previstos discursos da coordenadora de campanha, a vereadora paulistana Amanda Vettorazzo (União), do deputado federal e coordenador econômico Kim Kataguiri (Missão-SP), e do candidato a vice na chapa, tenente-coronel Aroldo Medina.A escolha do Largo São Francisco como local de inauguração da campanha de Renan gerou reação de estudantes de Direito, que levantaram uma bandeira "antifascista" no local e realizaram um protesto contra o ato de Renan na quinta-feira, 13.