Edmilson Costa e Cleusa Santos vão disputar a chapa pelo Partido Comunista Brasileiro - Redes sociais / Reprodução

Edmilson Costa e Cleusa Santos vão disputar a chapa pelo Partido Comunista Brasileiro Redes sociais / Reprodução

Publicado 14/08/2026 15:14

Aposentado, Costa informou ser proprietário de metade de um imóvel, no valor de R$ 350 mil. Também declarou um título de previdência privada avaliado em R$ 52,8 mil e uma caderneta de poupança com outros R$ 51,4 mil. Costa também incluiu um título de renda fixa de R$ 232.Esta é a quinta eleição de Costa pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) desde 2008, quando se lançou a prefeito da capital paulista. Dois anos depois, disputou como vice-presidente. Em 2012, saiu como vice-prefeito de São Paulo e, em 2014, concorreu ao Senado.Servidora pública aposentada, Cleusa Santos - vice na chapa ao Planalto - declarou patrimônio avaliado em R$ 1,7 milhão. Esta é a segunda vez que ela concorre em uma eleição. Há dois anos, ela disputou o pleito municipal para vereadora em Santos, no litoral paulista. Os bens à época declarados somavam R$ 1,5 milhão.