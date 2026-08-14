Ronaldo Caiado registrou sua candidatura à Presidência da República nesta sexta-feira - Reprodução / CNN Brasil

Ronaldo Caiado registrou sua candidatura à Presidência da República nesta sexta-feiraReprodução / CNN Brasil

Publicado 14/08/2026 19:20 | Atualizado 14/08/2026 19:25

Médico de formação, Caiado declarou R$ 36,5 milhões em imóveis, outros R$ 10,4 milhões em rebanho e R$ 4,2 milhões em aplicações. Em participações societárias, ele disse ter R$ 1,1 milhão, mais R$ 44,8 mil em depósitos.Desde 2006, é a sexta vez que o ex-governador se lança em uma eleição. Disputou como deputado federal em 2006 e 2010. Depois, ao Senado em 2014. Já em 2018 e em 2022, concorreu como governador do Estado onde nasceu.Caiado, no entanto, já tentou chegar ao posto mais alto do Poder Executivo em 1989. Naquela eleição, marcada pela retomada do voto direto no País, o candidato teve como um dos adversários o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), derrotado no segundo turno por Fernando Collor (à época no PRN). Caiado terminou em décimo lugar, com 0,72% dos votos válidos no primeiro turno.