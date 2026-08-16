Condenado por uso indevido de meios de comunicação,Pablo Marçal segue inelegível até 2032 - Divulgação / PRTB

Condenado por uso indevido de meios de comunicação,Pablo Marçal segue inelegível até 2032Divulgação / PRTB

Publicado 16/08/2026 09:08

O PRTB registrou, na noite deste sábado (15), a candidatura do coach Pablo Marçal à Presidência da República, tendo como vice na chapa o presidente da legenda, Leonardo Avalanche. O pedido foi protocolado às 18h51, a nove minutos do fim do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral , e só foi possível devido a uma decisão que permitiu o retorno do político ao partido pelo qual disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Uma liminar deste sábado do juiz eleitoral Gustavo Nardi autorizou que Marçal deixasse o União Brasil para se filiar novamente ao PRTB. A regularização tem efeito retroativo a 4 de abril, último dia para filiação de candidatos segundo a legislação eleitoral. No entanto, a medida é provisória e ainda pode ser derrubada em outras instâncias.



A candidatura à Presidência ainda precisa ser analisada pela Justiça Eleitoral para ser considerada apta. Em nota enviada ao DIA, o PRTB afirmou que o lançamento foi possível por causa da articulação do presidente, Leonardo Avalanche. "O Brasil ganhou uma via verdadeira: um candidato cristão, que acredita no empreendedorismo, que cuida do povo e enxerga as pessoas que são ignoradas pelo governo atual", diz a nota.



Patrimônio de R$ 4,7 bilhões

Pablo Marçal declarou à Justiça Eleitoral possuir patrimônio de R$ 4,7 bilhões, o maior entre os candidatos à Presidência . O valor representa um crescimento de 4.277% em relação ao informado em 2024, quando o coach afirmou possuir R$ 169,5 milhões em bens.

Do total declarado ao TSE, R$ 6,8 bilhões correspondem a aplicações de renda fixa. O candidato também informou possuir um terreno em Santana de Parnaíba (SP) avaliado em R$ 490 milhões, além de participações societárias em empresas, valores em contas bancárias e outros imóveis.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci