Brasil enfrenta o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo - Reprodução / Redes sociais

Brasil enfrenta o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do MundoReprodução / Redes sociais

Publicado 19/06/2026 09:01 | Atualizado 19/06/2026 09:40

O influenciador e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (União Brasil) divulgou, em suas redes sociais, a venda de ingressos para assistir ao segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nesta sexta-feira (19). O valor é de R$ 497 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 50,44.

Segundo a descrição da plataforma em que os ingressos estão sendo vendidos, a compra dá direito a levar um acompanhante. O evento acontecerá em um centro empresarial na região de Alphaville, área nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

"Nessa sexta-feira, dia 19/06, às 21h, vamos acompanhar o segundo jogo da nossa Seleção Brasileira, e eu tô juntando a turma para torcermos juntos! Bora?", diz a publicação de Marçal.

O Brasil enfrenta o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.