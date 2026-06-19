Brasil enfrenta o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do MundoReprodução / Redes sociais
Pablo Marçal cobra R$ 497 para ver jogo do Brasil com ele
Entrada inclui direito a acompanhante e pode ser paga à vista ou parcelada
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Apesar de queda de 19,5% em 14 anos, levantamento mostra que índice tem subido desde 2020
Lula sanciona novo piso salarial dos professores da educação básica
Medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19)
Polícia Federal procura quatro por tráfico de 663 kg de cocaína em avião do PCC
Foram apreendidos veículos, equipamentos eletrônicos, documentos, fuzis, pistolas e munições
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