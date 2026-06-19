Com reajuste, o aumento será de 5,4% em relação ao valor anterior, de R$ 4.867,77Bruno Peres / Agência Brasil
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