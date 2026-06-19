Lula tem feito seus discursos sem palcos formais, para estar mais próximo do públicoReprodução / Canal Gov
Lula: papel do governante não é parar diante do problema, é desafiar e encontrar solução
Presidente fez discurso em inauguração do hospital universitário em Divinópolis, no campus da Universidade federal de São João del-Rei
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