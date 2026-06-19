Em nota, o MPT reforça que o ambiente digital não pode ser uma zona livre de proteção jurídicaReprodução
MPT pede que resolução sobre influenciadores mirins exclua atividades publicitárias
CNJ apresentou minuta que exige alvará judicial para atuação profissional de menores em plataformas digitais
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Cármen Lúcia: Judiciário deve buscar credibilidade, não popularidade
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Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro sobre arma apreendida pela PM
Ex-presidente será ouvido em casa na próxima terça-feira
Mendes vota para manter íntegra da invalidação do marco temporal
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Presidente fez discurso em inauguração do hospital universitário em Divinópolis, no campus da Universidade federal de São João del-Rei
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